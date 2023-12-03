انتقال ۲۷۵ شهروند ترکیه و روسیه از غزه به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اونجو کچه‌لی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد که ۱۴۲ شهروند این کشور و بستگان آنها از غزه به مصر منتقل شدند.

در این بیانیه اضافه شده است که احتمالا گروه مذکور تا ساعاتی دیگر به ترکیه خواهند رسید.

در همین راستا، وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه نیز امروز در بیانیه ای اعلام کرد: ۱۳۳ تبعه دیگر روس و اعضای خانواده های آن ها از گذرگاه رفح عبور کردند.

در بیانیه مذکور در این خصوص با تایید ادامه همکاری با شهروندان روسی که نوار غزه را ترک کرده‌ اند، آمده است: ۱۳۳ شهروند و اعضای خانواده آنها از گذرگاه رفح عبور کرده‌ اند.

در این بیانیه اضافه شده است که متخصصان اورژانس روسیه در مصر به شهروندان روسی کمک‌ های پزشکی و روانشناختی و آب و غذا ارائه کرده و در دریافت مدارک لازم به آن ها کمک می کنند.