دریافت 4 MB کد مطلب 5957610 https://mehrnews.com/x33FjT ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۰:۴۵ کد مطلب 5957610 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۰:۴۵ لحظه اصابت موشک آمریکایی به یک ساختمان در شهر غزه صحنهای از لحظه اصابت موشک به یک ساختمان در شهر غزه و صدای وحشت زده مردم بی گناه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حمله به قلب تجارت خارجی تلآویو / دست برتر صنعا در جنگ دریایی انهدام ۲۸ خودروی نظامی اسرائیل در شبانه روز گذشته تصاویری از بمباران سنگین «خان یونس» در جنوب نوار غزه تل آویو موشکباران شد+فیلم تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه/ شلیک تانکهای اشغالگران به سمت آوارگان و خبرنگاران+فیلم برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی حمله موشکی بمباران غزه غزه
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