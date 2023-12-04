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کد مطلب 5957610
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۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۰:۴۵

لحظه اصابت موشک آمریکایی به یک ساختمان در شهر غزه

لحظه اصابت موشک آمریکایی به یک ساختمان در شهر غزه

صحنه‌ای از لحظه اصابت موشک به یک ساختمان در شهر غزه و صدای وحشت زده‌ مردم بی گناه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • AE ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      نسل کشی مسلمانان غزه با موشک های USA کار دستی جدید آمریکا علیه مسلمانان

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