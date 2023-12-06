رژیم صهیونیستی ناچار به عذرخواهی از ارتش لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، در اولین حادثه جنگی برای ارتش لبنان از زمان تشدید تنش‌ها در جبهه شمالی رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم با صدور بیانیه‌ای نادر و بی‌سابقه از ارتش لبنان به خاطر جان باختن یک سرباز لبنانی عذرخواهی کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه خود مدعی شد که نیروها به دنبال خنثی کردن یک تهدید ملموس در پست متعلق به حزب‌الله بوده‌اند و نیروهای لبنانی هدف این حملات نبودند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از جان باختن سرباز لبنانی در درگیری‌ها ابراز تأسف کرده است.

در حمله روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی علیه منطقه عدیسه در مرز لبنان، یک سرباز ارتش لبنان شهید و سه سرباز دیگر زخمی شدند. این اولین تلفات ارتش لبنان از زمان آغاز درگیری‌ها در جبهه شمال فلسطین اشغالی و در جریان درگیری‌های اشغالگران با نیروهای حزب الله است.

هیأت حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفیل) هم در بیانیه‌ای درباره کشته شدن سرباز لبنانی گفته است: «نیروهای مسلح لبنان با اسرائیل وارد درگیری نشده‌اند، هرچند در روزهای گذشته شاهد افزایش سریع و هشداردهنده خشونت بوده‌ایم.» یونیفل همچنین خواستار توقف درگیری‌ها شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از زمان آغاز درگیری‌ها در مرز لبنان، بیش از ۱۱۰ نفر در لبنان به شهادت رسیده‌اند که بیشتر آنها اعضای حزب الله بوده‌اند.

حزب الله لبنان نیز تأیید کرده است که از زمان آغاز جنگ در جنوب لبنان، ۷۹ تن از اعضای این سازمان به شهادت رسیده‌اند.

به ادعای منابع عبری زبان، در اسرائیل نیز در نتیجه درگیری‌ها در مرز لبنان شش سرباز و سه غیرنظامی کشته شده‌اند، اگرچه منابع مستقل تلفات صهیونیست‌ها در جبهه شمال را بسیار بیشتر می‌دانند.