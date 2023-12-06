نحوه اصلاح ثبت سفارش با تغییر کد تعرفه و شرح کالا ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور موضوع امکان اصلاح ثبت سفارش با تغییر کد تعرفه و شرح کالا را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با اشاره به تصویب نامه‌های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲ مت ۶۱۸۹۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیئت وزیران و نامه شماره ۱۲۴۸۱۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت تأمین ارز از محل منابع این بانک و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) بالاخص مواردی که به نرخ ترجیحی معادل ۴۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در محدوده (۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلارتأمین ارز شده اند)؛ موارد ذیل در خصوص امکان اصلاح ثبت سفارش با رعایت سایر ضوابط و مقررات جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- درخواست اصلاح ثبت سفارش جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به عدم ایجاد تعهد در سامانه رفع تعهد ارزی وارداتی و عدم تغییر گروه کالایی کالای اولیه و اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذیربط مبنی بر موافقت با اصلاح ثبت سفارش با نظر داشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش کالای اولیه و تأیید مشمولیت کد تعرفه و کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده اولیه (با نظر داشت لزوم کنترل و نظارت بر قیمت گذاری و فروش کالا بر پایه نوع نرخ ارز تأمین شده اولیه) صرفاً برای یک مرتبه امکان پذیر خواهد بود در این موارد درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش امکان پذیر می‌باشد.

تبصره: در صورتی که به موجب مصوبات هیئت وزیران و یا سایر دستگاه‌های ذی ربط، اعمال برخی اصلاحات تعرفه‌ای شامل تفکیک، ایجاد حذف ادغام و یا اصلاح شرح ردیف تعرفه کالا، منجر به مغایرت کد تعرفه کالایی و یا شرح کالای مندرج در اسناد حمل و یا سند ترخیص مربوط با مندرجات ثبت سفارش گردد درخواست اصلاح ثبت سفارش جهت اصلاح کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا فارغ از ایجاد تعهد در سامانه رفع تعهد ارزی منوط به اخذ تأییدیه مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر تأیید مراتب به شرح مذکور با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱) فوق امکان پذیر است.

۲- درخواست اصلاح ثبت سفارش جهت تغییر مبلغ فوب و تغییر مبدأ حمل منوط به اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط مبنی بر موافقت با اصلاح ثبت سفارش (با نظر داشت تغییر ارزش کالا ناشی از تغییر قیمت واحد کالا و کرایه حمل با توجه به تغییر مبدأ حمل کالا) صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.