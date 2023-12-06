استخدام نیروهای بومی استان بوشهر در پارس جنوبی یک تکلیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی زاده چهارشنبه در نشست با مدیران پتروشیمی اظهار داشت: استخدام نیروهای بومی استان بوشهر در مجموعههای نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی یک تکلیف برای مدیران است و باید در این مسیر نهایت توان خود را به کار بگیرید.
استاندار بوشهر افزود: حداقل جذب نیروهای بومی در این مجموعهها باید به ۵۰ درصد برسد و کمتر از این میزان به هیچ وجه قابل قبول نیست.
استاندار بوشهر خواستار خرید کالاهای مورد نیاز پتروشیمیها از تولیدکنندگان استان بوشهر شد و خاطر نشان کرد: اکنون ۲۰ درصد خرمای کشور شامل ۴۰ نوع خرما در استان تولید میشود که با توجه به اهمیت غذایی خرما، پیشنهاد میکنم در سبد خرید پتروشیمیها قرار گیرد.
محمدی زاده بیان کرد: ماهی و میگو و مرغ در استان به اندازه کافی تولید میشود و پتروشیمیها میتوانند با خرید تولیدات استان، به اشتغال و تولید استان کمک کنند.
وی اضافه کرد: صنایع دستی و سایر تولیدات بومی از قبیل لباس کار، کلاه و کمربند ایمنی و …در استان تولید میشود که انتظار داریم، پتروشیمیها و صنایع استان، از این تولیدات خرید کنند.
استاندار بوشهر گفت: واحدهای صنعتی استان بوشهر بخشی از سپردههای خود را در بانکهای توسعهای استان قرار دهند تا به تولیدکنندگان استان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کنند.
محمدی زاده در ادامه با انتقاد از خام فروشی محصولات پتروشیمی ابراز داشت: خام فروشی محصولات پتروشیمی به هیچ وجه رضایت بخش نیست و باید با ایجاد صنایع پایین دستی، به ارزش افزوده این صنایع کمک کنیم.
وی اضافه کرد: ایجاد کارخانجات پایین دستی در شهرستانهای استان، علاوه بر اینکه از خام فروشی جلوگیری میکند، در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی استان بوشهر نیز بسیار مؤثر است.
محمدی زاده افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور نسبت به جلوگیری از خام فروشی محصولات پتروشیمی تاکید دارند و صنایع پتروشیمی باید در عرصه ایجاد صنایع پایین دستی اهتمام ورزند.
در این نشست مدیران پتروشیمی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای این پتروشیمی را عرضه کردند.
نظر شما