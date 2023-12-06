به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به پروژه‌های مهمی که در استان کرمانشاه وجود دارد پیگیری‌هایی به صورت هفتگی انجام می‌گیرد که تلاش بر این است که این پیگیری‌ها در موعد مقرر خود بدون وقفه دنبال شود.

وی افزود: با توجه به جلساتی که با وزیر میراث فرهنگی انجام گرفته درجاسازی روستایی که یکی از مسائل مهم استان است با مقدم و موخراتی تسهیل شود و سایر مسائل از جمله پروژه‌های نیمه کاره، تکمیل راه آهن، بافت‌های فرسوده، فرودگاه، جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن و… با جلسه‌های متعدد با وزارتخانه مربوط در حال پیگیری است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تأخیر در برخی از پروژه‌های وعده داده شده در زمان معین، تصریح کرد: با توجه به اینکه بهسازی باند فرودگاه استان کرمانشاه تا پیش از ایام سرد سال وعده داده شده بود اما به دلیل بروز برخی مشکلات از سوی پیمانکار و نیز کم کاری دولت‌های پیشین برای بهسازی به موقع این باند مجبور به تعویض کامل آن شدیم که در مجموع باعث عقب افتاده زمان اتمام پروژه شد.

صحرایی در ادامه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه نیازمند ایجاد تعامل بین مباحث نظری و عملیاتی دارد، خاطرنشان کرد: تهیه نقشه راه برای استان کرمانشاه صرفاً وقت گیر بوده و دردی از این استان دوا نخواهد کرد و باید استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری و… را جدی‌تر دنبال کنیم.

وی با ارائه یک راهکار در حوزه دام و طیور و ایده مفید برای ساماندهی بازار در این حوزه، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت خوبی که در این حوزه وجود دارد به منظور جذب تولید مرغداری‌ها در بازار ایجاد یک روند رقابتی شفاف و سالم از طریق خارج کردن تعدادی از تولید کنندگان مازاد مرغ از چرخه الزامی است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: از طریق کارشناسی دقیق نسبت به میزان مصرف مرغ در استان کرمانشاه باید تعدادی از مرغداران که در بازار فروش مرغ تولید مازاد در این استان قرار دارند از این چرخه خارج شده و تولیدات آنها برای صادرات به کار گرفته شود.

صحرایی با تاکید بر صادرات مرغ مازاد در استان کرمانشاه تأثیر مثبتی در شغل مولد و ماندگار برای مرغداران استان کرمانشاه دارد، عنوان کرد: این امر سبب می‌شود که نوسانات عرضه و تقاضا در استان کرمانشاه به خوبی مدیریت شود و در هنگام افزایش تولیدات مرغ مازاد به صورت صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به شناسایی نقاط قوت و ضعف استان کرمانشاه با ترسیم پنج طرح راهبردی، اضافه کرد: بر اساس آنچه که مورد بررسی قرار گرفته در حال حاضر شاهد بر زمین ماندن ۱۰ طرح در استان کرمانشاه هستیم که اجرایی کردن ظرفیت‌های مغفول مانده و نیمه کاره و تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌ها به نوبه خود هنر است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برای استان کرمانشاه باید آرمانی بیندیشیم اما واقعی عمل کنیم، بیان کرد: استان کرمانشاه برای رسیدن به پیشرفت سریع‌تر در گام اول نیازمند رفع سنگینی‌هایی است که به واسطه پروژه‌های نیمه کاره پروبالش را بسته است اما در کنار آن پیگیری‌های لازم برای وعده‌های داده شده با جدیت انجام می‌گیرد.

برخی شهرستان‌های استان نیازمند اعتبارات بازسازی زلزله هستند

صحرایی در ادامه با اشاره به بودجه استان در قالب بودجه تکلیفی و تسهیلاتی انجام می‌گیرد، افزود: ظرف بودجه استان در ابعاد مختلف برای سال ۱۴۰۳ نیازمند تقویت است و این در حالی است که پرونده بودجه استان در حوزه زلزله بسته شده است با این وجود که شهرستان‌های خسارت دیده همچنان در وضعیت بدی قرار دارند.

وی ادامه داد: به دلیل بسته شدن پرونده زلزله و بودجه مربوط به آن به دلیل عدم بازسازی برخی از شهرستان‌های هم اکنون با رایزنی‌های جدی به دنبال تأمین هستیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تصویب ۳۴ همت برای این استان در دور نخست سفر هیئت دولت سیزدهم، گفت: از این اعتبارات تنها نیمی از آن به برنامه و بودجه استان تحویل داده شده که ۹۸ درصد این اعتبارات در همان سال نخست تخصیص داده شده اما سایر سبدهای تأمین اعتبارات قدرت و تضمین لازم برای تخصیص اعتباران را تاکنون نداشته‌اند.

پروژه تله کابین کرمانشاه باید هرچه سریع‌تر کارشناسی و تعیین تکلیف شود

صحرایی در بخش دیگر از صحبت‌های خود رسیدگی به حوزه گردشگری نقطه عطف استان کرمانشاه و حلال مشکلات بیکاری است، اظهار کرد: در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی این استان نیازمند کار پرشتاب و فزاینده است چرا که با توجه به وسعت فضای گردشگری امکانات خوبی برای مردم این استان به دنبال دارد.

وی یادآور شد: در بحث تله کابین استان کرمانشاه با توجه به تأخیرات و بلاتکلیفی ۱۶ ساله این پروژه باید کارشناسی و بررسی‌های لازم هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد چرا که رفع موانع از این پروژه با بازدید کارشناسی و میدانی قابل بررسی خواهد بود.

استاندار کرمانشاه به بررسی کارشناسان برای سنجش اظهارات در راستای آسیب رسیدن به مجموعه تاریخی طاق بستان تاکید و تصریح کرد: بر این اساس می‌یابیم که آیا راه‌اندازی تله کابین در استان کرمانشاه به حریم طاق بستان آسیب می‌رساند یا خیر و در صورت صورت آسیب رسیدن برای راه اندازی و جابه جابی آن در یک محل دیگر بدون معطلی انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی راه‌اندازی تله کابین و آسیب‌های احتمالی به حریم طاق بستان نباید ۱۶ سال بلا تکلیفی را رقم می‌زد، گفت: این پروژه باید برای همیشه تعیین تکلیف شود و از این پس نباید پرونده باز و بلاتکلیف که به مردم وعده داده شده روی میز باقی بماند.

اتمام حجت استاندار کرمانشاه شورای شهر کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با اشاره به مسئله مهم دیگر در استان کرمانشاه با عنوان شورای شهر، متذکر شد: در پی برگزاری جلسات متعدد به صورت فردی و گروهی با اعضای شورای شهر بیان شده که رضایت خدا و خدمت به مردم تعهد همه مسئولان است این در حالی است که با توجه به فعل و انفعالات شورای شهر کرمانشاه هم اکنون ۲۶ لایحه شهرداری که هر یک نیاز و ضرورت زندگی نیمی از مردم استان کرمانشاه است.

صحرایی ادامه داد: اگرچه ممکن است هر یک از اعضای شورای شهر به تنهایی در جایگاه خود خوب عمل کنند اما ترکیب اعضای کنونی شورای شهر برای شهر کرمانشاه کارآمد نبوده و به دلیل عدم رفع توقعات شهروندان تاکنون درخواست‌های متعددی برای ابطال شورای شهر انجام گرفته است.

وی با اتمام حجت با اعضای شورای شهر کرمانشاه، تاکید کرد: به عنوان مسئول اجرای استان کرمانشاه از وضعیت شورای شهر رضایت نداشته و این شورا به دلیل عدم اجرای برنامه‌های مهم شهری راه گشا نیست و هم اکنون به منظور جلب رضایت مردم و پیشبرد برنامه‌ها مشخص شده شورای شهر این اتمام حجت را باید جدی بگیرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگر از سخنان خود به مسئله نابسامانی راه آهن استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: راه آهن کرمانشاه در دولت قبل یک افتتاح نمایشی بود که آماده حرکت با سرعت معقول نبوده است و اکنون این امر باعث کاهش سرعت در برخی از مسافت‌ها با ۶۰ کیلومتر در ساعت شده است.

صحرایی عنوان کرد: با توجه به رایزنی‌های انجام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی قول مساعدت برای بهبود اوضاع راه آهن کرمانشاه داده شده است و برای راه اندازی اداره کل راه آهن در کرمانشاه نیز تا زمانی که افزایش تعداد قطار و اصلاح راه آهن به نتیجه نرسد امکان تحقق این امر با وجود پیگیری‌ها بسیار کم است.

طرح شهید زین الدین طرحی برای جذب نیروی جوان در امر اشتغالزایی

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح زین الدین در استان کرمانشاه و تاکید بر عدم تبدیل مزایا این طرح به معایب، گفت: پیرو این طرح در چارچوب‌های مشخص شده از سوی دولت این اجازه به استان‌ها داده شده که با استفاده از ظرفیت استان کادرسازی و جذب نیرو برای ادارات مختلف انجام گیرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در طرح شهید زین الدین جذب نیروهای جوان در فضای اشتغالی استان در دستور کار است، خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح دستورالعمل‌های روشن و صریح بالادستی در دولت سیزدهم و در چارچوب‌های مشخصی انجام گرفته که در اجرای طرح شهید زین الدین افراد طبق ضابطه‌ها و فرایندهای تعریف شده دعوت به همکاری شده‌اند.

صحرایی بیان داشت: در روند اجرای طرح زین الدین ۱۰ نفر از سوی استاندار، ۱۰ نفر از جامعه نخبگانی و ۱۰۰ نفر نیز به ولسطه‌های مختلف برای به کار گیری معرفی شده‌اند که این ۱۰۰ نفر در آزمونی سراسری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

جز به نفع مردم کرمانشاه نسبت به هیچیک از نمایندگان وابستگی خاصی ندارم

وی در بخش پایانی سخنان خود به مسئله انتخابات اشاره کرد و اضافه کرد: نسبت به هیچیک از نمایندگان تعصب نداشته و با توجه به اهمیت کرمانشاه برای ما در ابعاد کشوری از ظرفیت نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی تا آخرین روز انتخابات استفاده خواهد شد و نمی‌توان به دلیل برخی از ملاحظات انتخاباتی در آستانه برگزاری این مراسم پروژه‌های استان معطل بماند.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه برای منافع کرمانشاه و مردمانش درهر ساعت و هر لحظه‌ای پیگیری انجام می‌گیرد، گفت: بنده به عنوان یکی از مسئولین در برگزاری حوزه انتخابات به هیچیک از نمایندگان فارغ از آنچه که مردم انتخاب می‌کنند نگاه خاصی ندارم و به تعبیر مقام معظم رهبری انتخابات ناموس ملت ایران است و در این حوزه از تک به تک آرای مردم دفاع خواهم کرد.