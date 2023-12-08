به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با هوادار در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: متأسفانه نتوانستیم از لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم و اکنون به دیدارهای لیگ برتر فکر خواهیم کرد. خوشبختانه ۵-۶ بازی پشت سر هم داریم که به روند تیم کمک خواهد کرد.

او ادامه داد: تیم هوادار و سرمربی محترم آن محمود فکری برای ما قابل احترام هستند، چیزی که برای این بازی اهمیت دارد این است که باید بازی قبلی را فراموش کنیم و از نظر روحی – روانی خودمان را ریکاوری کنیم و آماده این بازی شویم.

گل محمدی افزود: هوادار با هدایت محمود فکری نتایج خوبی را در لیگ برتر کسب کرده و ما دیدارهای این تیم را آنالیز کرده ایم. چیزی که برای این بازی اهمیت دارد این است که باید دیدار قبلی را فراموش کنیم و از نظر روحی خودمان را ریکاوری کنیم تا آماده بازی با هوادار شویم.

احساس مسئولیت بازیکنان قابل تقدیر است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: بعد از بازی با الدحیل احساس مسئولیتی که بازیکنان از خود نشان دادند، قابل تقدیر است و احساس می کنم در بازی های آینده نتایج ضعیف دیدارهای گذشته را جبران خواهیم کرد. همه ما اراده داریم نتایج قبلی را جبران کنیم، بسیار مهم است. مسائلی مثل مصدومیت یا شانس وجود دارد، البته من به شانس در فوتبال اعتقاد ندارم اما مصدومیت خیلی ما را اذیت کرد.

مصدومیت های متوالی به پرسپولیس ضربه زد

او ادامه داد: مصدومیت و همچنین بیمار شدن بازیکنان در فواصل مختلف خیلی به ما آسیب وارد کرد، پورعلی گنجی و سلمانی فصل را از دست دادند و وحید امیری، امید عالیشاه و میلاد سرلک هم به تناوب مریض و مصدوم شدند. اما در هر صورت الان اوضاع خوبی داریم و امیدوارم فردا بتوانیم بازی هجومی و خوبی را ارائه دهیم.

پیش بینی چنین روزهایی را داشتم

سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص دیدار با رضا درویش مدیرعامل این باشگاه گفت: پیش بینی این روزها را می کردم و می دانستم که بالاخره چنین روزهایی فرا خواهد رسید. اکنون هدف ما این است که در مسیری که قرار گرفته ایم، آن را به بهترین نحو ممکن ادامه دهیم و ما می خواهیم روی مسائل فنی و غیرفنی تمرکز بیشتری داشته باشیم.

گل محمدی در خصوص تشابه تیم های پرسپولیس و منچسترسیتی در این فصل از مسابقات و راهکار خود برای خروج از بحران گفت: خیلی از تیم ها می توانند مانند پرسپولیس و منچسترسیتی سالها در اوج باشند و جام های زیادی را به دست آورند اما این موضوع که همیشه چنین تیم هایی برای سالهای متوالی بتوانند عناوین قهرمانی را کسب کنند زیاد درست نیست. پس از اینکه فصل گذشته توانستیم قهرمان شویم پا به رقابت های آسیایی گذاشتیم اما در حفط تیم سال گذشته ناکام بودیم و علاوه بر آن ۳ بازیکن را هم از دست دادیم.

او ادامه داد: بازیکنان جدید هم طبیعی است که به فرصت نیاز داشتند تا با سایر بازیکنان تیم، هماهنگ شوند. هواداران هم دوست دارند همیشه در صدر قرار بگیریم، وقتی این اتفاق نیفتد طبیعی عصبانی یا ناراحت شوند. من به آنها حق می‌دهیم و نمی‌گویم چرا این اتفاق افتاد. ناراحتی و عصبانیت آنها ما را ناراحت نخواهد کرد و ما باید از این مساله استفاده خوبی کنیم و نتایج را با تمرکز بیشتر جبران کنیم.

گل محمدی در خصوص عملکرد ضعیف پرسپولیس در ۶ دیدار اخیر این تیم بیان کرد: بزرگترین مشکل پرسپولیس در این فصل مصدومیت های سریالی بازیکنان است. از دست دادن مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی یک طرف و از طرفی دیگر مصدومیت های وحید امیری، امید عالیشاه و میلاد سرلک به تیم بسیار لطمه وارد کرد. همین بازیکنان ۴۰ درصد تیم هستند و قطعا این اثر منفی خواهد گذاشت.

او افزود: کسری اتفاقات و حواشی هم وجود داشت که نمی‌شود درباره آن صحبت کرد تنها چیزی که اکنون برای ما اهمیت دارد، بازی فردا مقابل هوادار است که باید با تمام وجود برای کسب پیروزی وارد زمین شویم.

اگر برانکو می خواهد می تواند از فردا هدایت تیم را بر عهده بگیرد

گل محمدی درباره شایعه حضور برانکو در راس کادرفنی این تیم گفت: مشکلی نیست و برانکو اگر دوست دارد می تواند از فردا هدایت تیم را عهده دار باشد. بعضی ها خیال می کنند که با آوردن نام برانکو من را ناراحت می کنند اما باید بدانند که او استاد من بوده و خیلی از موفقیت های خودم را مدیون او هستم، برانکو بهترین فردی است که می تواند هدایت پرسپولیس را برعهده بگیرد.

او ادامه داد: شیطنت هایی در این خصوص رخ داد و برانکو با تیم ملی عمان جام ملت های آسیا را در پیش دارد و اگر لازم شد بعدا در موردش صحبت می‌کنیم.

بعد از بازی با هوادار به رویارویی با استقلال تهران فکر خواهیم کرد

گل محمدی در رابطه با دیدار با استقلال تهران گفت: اکنون مهم ترین بازی ما دیدار فردا برابر هوادار است و پس از این بازی به دیدار با استقلال تهران فکر خواهیم کرد. از هواداران تقاضا دارم که تیم را تنها نگذارند چون این تیم متعلق به آنها است. همه اعضای تیم یک هدف دارند و آن هم موفقیت پرسپولیس و خوشحالی هواداران است. بعضی مواقع نمی‌شود و ما شرمنده آن‌ها هستیم. آن‌ها در سرما می‌آیند و تیم را حمایت می‌کنند و امیدوارم جو بازی فردا هم مثل هوادار باشد.

گل محمدی در خصوص غایبان پرسپولیس در دیدار با هوادار گفت: امروز جلسه فنی خواهیم داشت و فعلا نمی توانم بگویم که چه بازیکنی فردا غایب خواهد بود.

استفاده از بازیکنان جوان نیاز به پروسه خاص خودش را دارد

او در پاسخ به این سوال که چرا از بازیکنان آکادمی پرسپولیس در ترکیب اصلی تیم استفاده نمی شود، بیان کرد: امید فهمی، میلاد سورگی و بابایی را درتیم خود داریم و چند بازیکن جوان هم دو روز پیش به جمع سایر نفرات اضافه شدند. علاقه دارم که به بازیکنان جوان فرصت بازی دهم اما این مساله یک پروسه دارد و نیازمند یک برنامه ریزی طویل مدت است. تیم‌های بزرگ طور متفاوتی فکر می‌کنند و باید بروند دنبال بازیکنانی که بازی کردند و تجربه دارند. اما باتوجه به قوانین جدید باید سعی کنیم از پایه و آکادمی بازیکن بگیریم. اما در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود که از تیم آکادمی و ب بازیکن بگیرند.

گل‌محمدی درباره سرنوشت تشکیل تیم «ب» پرسپولیس گفت: قرار بود هیئت مدیره باشگاه درباره این مسئله تصمیم‌گیری کند. اتفاقاتی افتاد که نمی‌دانم به کجا رسید و پیگیری می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

او در خصوص جریمه ۱۰ درصدی اعضای تیم گفت: اعضای هیات مدیره قرار بود در این مورد تصمیم گیری کنند و نمی دانم در این خصوص چه تصمیمی گرفته اند.