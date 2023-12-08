پیروزی آلومینیوم در دیدارجنجالی/طلسم شکنی شمس آذر وتساوی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۱۷ آذر با انجام ۳ بازی پیگیری شد که تیم‌های شمس آذر و آلومینیوم اراک موفق شدند حریفان خود را شکست دهند، دیدا پیکان و ذوب آهن هم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ملوان - شمس آذر

تیم‌های ملوان و شمس آذر در ورزشگاه سیروس قایقرانی شهر انزلی به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه دو بر صفر به سود شمس آذر به پایان رسید.

ترکیب ملوان را افشار صداقت، حامد نورمحمدی، رضا جعفری، آرمان اکوان، پدرام قاضی پور، مجید عیدی، پویا پورعلی، ابوذر صفرزاده، مهران احمدی (۷۳- مسعود زائر کاظمینی)، حسین صادقی (۷۳- میلاد شعبانلو) محمدرضا سلیمانی (۴۵- پیمان رنجبری) تشکیل دادند.

برای شمس آذر قزوین هم، علیرضا جعفرپور، مهدی محمدی، سعید کریمی، هومن ربیع زاده، امیرمحمد نسایی، علی آزادمنش، پوریا سرآبادانی، صادق بوصبیح (۸۶- مصطفی احمدی)، فراز امامعلی (۶۳- حسین گودرزی)، علی اصغر اعرابی (۸۹- محمدرضا رضایی) عیسی مرادی (۶۶- رحمان جعفری) به میدان رفتند.

نیمه اول این بازی در حالی که ملوانی‌ها در بیشتر دقایق بازی برتر از حریف خود بودند با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه مربیان به سود دقیقی به پایان رسید

در نیمه دوم این بازی، ابتدا ملوان یک موقعیت به دست آورد که ضربه مهاجم این تیم در اختیار دروازه بان شمس آذر قرار گرفت. پس از این موقعیت بازیکنان شمس آذر به سمت دروازه میزبان خود حمله ور شدند و در دقیقه ۵۴، در محوطه جریمه شمس آذر بازیکن ملوان نقش بر زمین شد که داور آن را خطا نگرفت و شمس آذری‌ها سریع بازی را آغاز کردند و در یک ضد حمله توپ را به محوطه جریمه ملوان رساندند که شوت بازیکن شمس آذر را مهیار صداقت دفع کرد اما در ریباد، علی اصغر اعرابی دروازه را باز کرد تا حساب کار یک بر صفر به سود شمس آذر شود.

اعرابی با دومین گل خود تیر خلاص به ملوان زد

بازیکنان شمس آذر که پس از به ثمر رساندن گل اول، اعتماد به نفس خوبی گرفته بودند، در دقیقه ۷۵ و باز هم روی یک ضد حمله با پاسکاری های متعدد توپ به رحمان جعفری رسید که این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که با دفع ناقص صداقت همراه شد و در ریباد علی اصغر اعرابی گل دوم خود و تیمش را در این بازی به ثمر رساند تا حساب کار دو بر صفر شود.

با این پیروزی، شمس آذر با ۱۳ امتیاز در مکان دهم جدول باقی ماند و ملوان موقتاً با یک رده سقوط در رده چهارم جای گرفت. این نخستین پیروزی شمس آذر در انزلی بود.

پیکان - ذوب آهن

تیم‌های پیکان و ذوب آهن در ورزشگاه پاس قوامین (دستگردی) تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

محمد ناصری، ایمان اکبری، سامان نریمان جهان، غلامرضا ثابت ایمانی، منصور باقری، حامد پاکدل، امیرحسین صدقی، علی اکبر رنجبر، امیر طاهر، محمدجواد آزاده و مجتبی حق‌دوست (۵۹- مهرداد بایرامی) ترکیب تیم پیکان را در بازی تشکیل دادند.

حبیب فرعباسی، امیرحسین رنگرز جدی، سیدمحمد قریشی، نادر محمدی، پوریا آریا کیا، مجید علیاری، شایان مصلح، مهرداد رضایی، محمدحسین اسلامی، فردین یوسفی و سعید باقر پسند هم بازیکنان ذوب آهن در این دیدار بودند.

هر دو تیم در نیمه اول بسیار آرام بازی کردند و موقعیت آن‌چنانی روی دروازه‌ها خلق نشد و تنها در یک صحنه بازیکنان پیکان می‌توانستند به گل برسند که با واکنش خوب حبیب فرعباسی توپ راهی اوت شد.

تساوی کسل کننده دو تیم

بازی در نیمه دوم هم همانند نیمه اول دنبال شد و بازیکنان دو تیم نتوانستند از موقعیت‌های اندکی که به دست می‌آوردند نهایت استفاده را کنند. در دقیقه ۵۱ ضربه سر محمدجواد آزاده با فاصله کمی راهی اوت شد تا این موقعیت خوب برای پیکان از دست برود.

در ادامه و در دقیقه ۶۹ باز هم پیکانی‌ها فرصت گلزنی داشتند که شوت سامان نریمان جهان را فرعباسی راهی کرنر کرد. در دقیقه ۹۰ بازی هم پوریا آریا کیا با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد تا شاگردان محمد ربیعی دقایقی ۱۰ نفره بازی را دنبال کنند.

با کسب این تساوی ذوب آهن موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد و پیکان هم با ۱۰ امتیاز در مکان دوازدهم جدول قرار گرفت.

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه دو بر یک به سود آلومینیوم به پایان رسید.

پیام پارسا، حسین سنگرگیر (۴۵- یوسف وکیا)، امیرمحمد پناهی، محمدرضا خانزاده، رحیم آلبوغبیش، علی یوسف هاشم، طالب ریکانی، رضا امانی نژاد (۴۵- فاخر تهامی)، یوسف کی شمس (۴۵- حکیم نصاری، میثم تهیدست و فیاض میردورقی بازیکنان صنعت نفت را تشکیل می‌دادند.

در ترکیب تیم آلومینیوم هم احمد گوهری، امیر نوری، ابوالفضل سلیمانی، علیرضا نقی زاده، یونس اکبرپور، بهروز نوروزی فرد، رضا جبیره، میلاد فخرالدینی، محمدامین کاظمیان، میلاد بدرقه و محمدی مهدی لطفی به میدان رفتند.

آلومینیوم اراک بازی را بهتر از میزبان خود آغاز کرد و شاگردان مجتبی حسینی خیلی زود و در ثانیه ۴۰ توسط محمدامین کاظمیان به گل رسیدند؛ اما در ادامه صنعت نفتی‌ها حملاتی را روی دروازه میهمان خود تدارک دیدند که در دقیقه ۲۷ و روی ضربه کاشته، یوسف کی شمس توانست به زیبایی گل تساوی را به ثمر برساند. در حالی که بازی با نتیجه یک بر یک پیگیری می‌شد در دقیقه ۴۳، رضا جبیره روی پاس کاظمیان توانست گل دوم و برتری آلومینیوم را به ثمر برساند تا شاگردان حسینی نیمه اول را با پیروزی به رختکن بروند. همچنین در نیمه اول این بازی و در دقیقه ۳۷ محمدرضا خانزاده با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.

جنجال پنالتی در نیمه دوم

نیمه دوم این بازی را بازیکنان آلومینیوم بهتر از حریف ۱۰ نفره خود آغاز کردند و در دقیقه ۵۹ روی حرکت بازیکنان آلومینیوم در محوطه جریمه صنعت نفت، داور نقطه پنالتی را نشان داد که با جنجال نیمکت تیم میزبان همراه شد و دقایقی از بازی نگه داشته شد. پس از آن داور به کمک دستیاران خود تصمیم خود را برگرداند. در دقیقه ۸۰ هم یک ارسال از سمت راست خط حمله آلومینیوم به روی دروازه با ضربه سر نوری همراه شد و توپ به شکل بسیار خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

به دلیل وقفه‌ای که در جریان اعلام پنالتی رخ داد داور برای نیمه این بازی ۱۵ دقیقه زمان تلف شده اعلام کرد.

آلومینیوم با کسب این پیروزی ۱۷ امتیازی شد و موقتاً به رده هفتم جدول صعود کرد و تیم صنعت نفت آبادان هم موقتاً با ۱۰ امتیاز در مکان سیزدهم جدول باقی ماند.