«معروف» و «پیاتزا» روی نیمکت تیم ملی/ والیبال روی خط شروع دوباره

به گزارش خبرنگار مهر، دوره ریاست محمدرضا داورزنی ۲۹ آبان ماه به پایان رسید و روز گذشته مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و سرپرست جدید این فدراسیون برگزار و داورزنی بعد از ۱۷ سال با فدراسیون والیبال وداع کرد. پیش از این با اعلام فدراسیون والیبال قرار بود مجمع فوق‌العاده فدراسیون همان روز (۲۹ آبان) برگزار شود تا طبق اساسنامه فدراسیون که به تأیید فدراسیون جهانی هم رسیده، اعضای مجمع در مورد آینده فدراسیون والیبال تصمیم‌گیری کنند و یک نفر را به عنوان سرپرست انتخاب کنند. اما این برنامه‌ریزی خیلی زود با مخالفت وزارت ورزش و جوانان نقش بر آب شد و وزارت‌خانه اعلام کرد تاریخی برای برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون والیبال تعیین نکرده است تا به این ترتیب روز ۲۹ آبان که دوره چهارساله داورزنی در فدراسیون والیبال به پایان رسید، مجمعی هم برگزار نشد و فدراسیون بدون سرپرست و رئیس به مدت ۱۵ روز در بلاتکلیفی به سر برد.

هشدار برای بلاتکلیفی والیبال

انتخاب مرادی به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال اگرچه دیر اما به اعتقاد اهالی والیبال درست و به جا بود چرا که طبق اساسنامه فدراسیون جهانی والیبال، نایب‌رئیس می‌تواند سرپرستی فدراسیون را برعهده بگیرد. البته با وجود اینکه سرپرست فدراسیون تعیین شده اما محمد موسوی کاپیتان تیم ملی به تازگی در صفحه اجتماعی خود از بلاتکلیفی فدراسیون و طولانی شدن لیگ والیبال در سال منتهی به المپیک گلایه کرده است و این نشان می‌دهد والیبال بیشتر از گذشته نیاز به توجه دارد و دیگر زمانی فرصت سوزی نیست چرا که لیگ ملت‌های والیبال آخرین فرصت برای المپیکی شدن این تیم است و اگر در انتخاب سرمربی و برنامه‌ریزی برای تیم ملی باز هم تعلل به وجود آید، ملی‌پوشان والیبال باید قید سومین حضور در المپیک را بزنند.

معروف و پیاتزا روی نیمکت تیم ملی والیبال؟

قطعاً همه اهالی والیبال انتظار دارند حالا که سکان فدراسیون به یار غار داورزنی رسیده او هم در راستای انتخاب سرمربی جدید، سیاست‌های رئیس پیشین فدراسیون را در پیش بگیرد و هر چه زودتر تکلیف نیمکت تیم ملی والیبال را مشخص کند. آن طوری که شنیده می‌شود گویا مرادی برای رسیدن به گزینه‌های مورد نظر و جمع‌بندی نهایی یک ماه فرصت خواسته و سرمربی تیم ملی تا یک ماه دیگر مشخص می‌شود. از بین گزینه‌ها هم به نظر می‌رسد دو گزینه یعنی سعید معروف و «روبرتو پیاتزا» از سایر نفرات شانس بیشتری برای هدایت تیم ملی والیبال ایران دارند.

داورزنی در اندیشه کرسی در کنفدراسیون والیبال آسیا

با روی کارآمدن مردای شرایط برای والیبال ایران هموارتر شد، اگرچه پیش از این هم خطر تعلیق از والیبال ایران دور بود و برخی اهالی والیبال معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند برای والیبال ایران دردسرساز شود، اما حضور فردی مثل مرادی که از شرایط آگاه است، به والیبال ایران کمک زیادی خواهد کرد. لیگ ملت‌های والیبال تنها فرصت تیم ملی برای المپیکی شدن است و هنوز تکلیف سرمربی تیم ملی هم مشخص نشده، در چنین وضعیتی فردی که در جریان تمامی امور است به خوبی می‌تواند تصمیمات درست و منطقی برای والیبال ایران بگیرد. ضمن اینکه داورزنی برای کرسی ریاست و نایب‌رئیسی انتخابات کنفدراسیون والیبال آسیا هم ثبت نام کرده و حضور یک فرد آگاه در کنار او می‌تواند به لابی‌هایی که برای رسیدن به این کرسی نیاز دارد کمک زیادی کند. البته مرادی خودش هم برای ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرده و هم جزو نامزدهای پست ریاست این فدراسیون است، اما از آنجا که وی بازنشسته محسوب می‌شود بعید است تأیید صلاحیت شود و به این ترتیب موضوع سرپرستی او با ثبت‌نامش در فدراسیون منافاتی نخواهد داشت.

انتخابات والیبال در راه است؟

مرادی طبق قانون شش ماه فرصت دارد تا ساز و کار انتخابات فدراسیون را فراهم کند، وزارت ورزش با انتخاب درست مرادی باعث شد تا برنامه‌های این فدراسیون از ریل خارج نشود و طبق برنامه انتخاب سرمربی و برگزاری انتخابات در دستور کار قرار بگیرد. البته که جنگ بین محمدرضا داورزنی و بهنام محمودی دو نامزد پست ریاست فدراسیون همچنان پابرجاست و باید دید تا روز انتخابات در این جدال کدام یک پیروز میدان خواهند بود. ضمن اینکه قطعاً تا روز انتخابات، خبرهای بسیاری از این دو خواهیم شنید.