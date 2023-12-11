پرونده معروف در تیم ملی بسته شد؟/ یک گزینه خارجی دیگر هم پرید!

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری سرپرست جدید فدراسیون والیبال از گزینههای خارجی برای هدایت تیم ملی والیبال رونمایی شد و با اعلام وحید مرادی «روبرتو پیاتزا»، «ولادیمیر آلکنو»، «سعید معروف» و «توماس توتولو» چهار گزینه نهایی برای هدایت تیم ملی والیبال ایران هستند.
البته با توجه به صحبتهای سرپرست و نایبرئیس فدراسیون والیبال به نظر میرسد سعید معروف از بین گزینههای سرمربیگری تیم ملی حذف شده است. مرادی که معتقد است معروف یک سرمایه برای والیبال ایران است و باید به گونهای کار کرد که این سرمایه از دست نرود و نسوزد.
در واقع مرادی از اختلاف نظرش با داورزنی در مورد سعید معروف صحبت کرد و گفت: «داورزنی علاقهاش این بود که این فرصت به مربی ایرانی داده شود. ما اختلاف نظراتی در این مورد داشتیم. با سعید صحبت نکردیم، قطعاً معروف یک پتانسیل والیبال ایران است اما معتقدم ما نباید سرمایهها را بسوزانیم. به همین خاطر تاکید دارم کمیته فنی بهترین تصمیم را بگیرد. فدراسیون والیبال یک بار تجربه مربی ایرانی را داشته است بنابراین ما باید خیلی حساب شده کار کنیم. معروف یک ظرفیت برای والیبال ایران است، اما نباید این سرمایه را بسوزانیم.»
با توجه به صحبتهای مرادی سرپرست فعلی فدراسیون والیبال میتوان این طور نتیجهگیری کرد که او به ترکیب کادر فنی خارجی و ایرانی اعتقاد دارد و از آن جایی که معتقد است نباید سعید معروف بسوزد شاید تصمیم بر این باشد که او به عنوان مربی در کنار تیم ملی باشد. با این حال تصمیمگیری در مورد کادرفنی تیم ملی، به جلسه کمیته فنی موکول شده و باید دید افراد حاضر در این جلسه چه تصمیمی برای والیبال ایران میگیرند.
اما بعد از اینکه «جانلورنزو بلنجینی» که یکی از گزینههای اصلی فدراسیون برای هدایت تیم ملی والیبال بود، با تیم بلغارستان توافق کرد و از لیست حذف شد، حالا خبر میرسد که «روبرتو پیاتزا» سرمربی ایتالیایی باشگاه میلانو و تیم ملی والیبال هلند، نامزد جانشینی «جان لورنزو بلنجینی» در تیم لوبه ایتالیا برای فصل آینده شده است. این در حالی است که «پیاتزا» گزینه اصلی فدراسیون والیبال ایران برای سرمربی گری تیم بزرگسالان است و در صورت توافق این مربی هم از لیست مربیان مدنظر فدراسیون حذف خواهد شد.
همه این اتفاقات در شرایطی برای والیبال ایران رقم میخورد که تیم ملی تنها در لیگ ملتهای سال آینده فرصت المپیکی شدن را دارد و اگر این بلاتکلیفی ادامه پیدا کند تیم ملی که همین الان هم کار سختی برای حضور در المپیک دارد باید به طور کلی قید حضور در المپیک را بزند.
