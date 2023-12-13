به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال جلسه شورای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ که قرار بود روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مقر فدراسیون جهانی والیبال در سوئیس برگزار شود، تغییر کرد. بر این اساس، روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه به عنوان تاریخ جدید این نشست از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد. همچنین با توجه به انتصاب وحید مرادی به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال و اعلام این موضوع به فدراسیون جهانی والیبال، فابیو آزوددو دبیرکل فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای به سرپرست فدراسیون والیبال ضمن تبریک به جهت مسئولیت جدید، از وی دعوت کرد تا به عنوان رئیس فدراسیون والیبال ایران در این جلسه شرکت کند.

بر این اساس مرادی به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال ایران و داورزنی به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی ۲۴ دیماه عازم لوزان خواهند شد. در این نشست قرار است در خصوص تغییر فرمت برگزاری، بررسی پیشنهادات و شرایط میزبان‌ها و امور مربوط به این رقابت‌ها با توجه به در پیش بودن المپیک ۲۰۲۴ بحث و تصمیم‌ گیری شود.

مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ آخرین سکوی کسب سهمیه بازی‌های المپیک پاریس برای تیم ملی والیبال کشورمان و دیگر کشورهای بازمانده از این رقابت‌ها خواهد بود که در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات براساس رنکینگ تیم‌های برتر در رده‌بندی، پنج تیم جواز حضور در بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۴ را کسب خواهند کرد.