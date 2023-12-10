عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب ۱۶ نشان مرغوبیت توسط هنرمندان صنایع‌دستی لرستان، اظهار داشت: در هفتمین دوره داوری نشان ملی که به میزبانی همدان برگزار شد، ۱۶ اثر از هنرمندان صنایع‌دستی لرستان حائز کسب نشان مرغوبیت شدند.

وی عنوان کرد: داوری نشان ملی رویدادی است که به‌صورت دوسالانه باهدف ارتقا و بهبود کیفی محصولات بر اساس معیارهای تعیین شده از جمله مرغوبیت مواد اولیه، طراحی محصول، رعایت همه اصول کاربردی محصول شامل استحکام، ایمنی، پرداخت نهایی، بهداشت، ارگونومی، معیارهای زیبایی‌شناسی، بسته‌بندی، اصالت، نوآوری، قابلیت بازاریابی و عرضه در بازار باهدف ایجاد رقابت میان هنرمندان و معرفی هنرهای شاخص منطقه‌ای و استانی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، گفت: آثاری موفق به دریافت نشان ملی شوند می‌توانند در آینده برای دریافت نشان مهر اصالت بین‌المللی اقدام کنند.

حسن‌پور گفت: با کسب این عناوین، امسال شاهد رشد ۱۲۰ درصدی دریافت نشان ملی نسبت به دوره قبلی بودیم، زیرا در سال گذشته تنها هفت اثر موفق به دریافت نشان شده‌اند.

وی ادامه داد: این آثار شامل چهار ساز سنتی، سه تخته‌گلیم، دو اثر خراطی چوب، دو نمونه حکاکی سنتی روی سنگ، یک‌دست لباس محلی، یک ظرف ورشو، یک نمونه سوزن‌دوزی، یک اثر چرم‌دوزی و یک کیف قلم‌زنی بودند که موفق به کسب نشان ملی مرغوبیت در این دوره شدند.