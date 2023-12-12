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کد مطلب 5965350
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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۲

لحظه هدف قرارگرفتن محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المطله»

لحظه هدف قرارگرفتن محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المطله»

حزب‌الله تصاویر هدف قرار دادن محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المطله» در شمال فلسطین اشغالی را منتشر کرد.

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