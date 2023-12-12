دریافت 9 MB کد مطلب 5965350 https://mehrnews.com/x33JxR ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۲ کد مطلب 5965350 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲:۲۲ لحظه هدف قرارگرفتن محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المطله» حزبالله تصاویر هدف قرار دادن محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک «المطله» در شمال فلسطین اشغالی را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط قطعنامه آتشبس غزه در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد/ ۱۵۳ کشور رای موافق دادند آمریکا آشکارا از کشتار زنان و کودکان حمایت میکند/ اسراییل سبک و روش داعش را در پیش گرفته است انتقال نظامیان زخمی صهیونیست از غزه / ۱۹ اسیر صهیونیست کشته شدند ابوحمزه: دهها خودروی زرهی دشمن صهیونیستی را منهدم کردیم آمریکا؛ شریک جرم اسراییل برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی حزب الله لبنان حمله موشکی حمله موشکی به اسرائیل اسرائیل جنگ غزه
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