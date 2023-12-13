مسکو: قصد دارند غزه را با بمباران به عصر حجر برگردانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه شورای امنیت نیز همچون مجمع عمومی تصمیم به درخواست آتش‌بس فوری در غزه بگیرد، گفت که اسراییلقصد دارد این باریکه به عصر حجر برگرداند.

نبنزیا در نشست اضطراری مجممع عمومی سازمان ملل با موضوع حمایت از مردم فلسطین گفت: امیدواریم که بعد از مجمع عمومی، شورای امنیت سازمان ملل نیز سرانجام تعهداتش را برآورده کند و عمده دلیل آن هم این است که نمایندگان امارات متحده عربی، پیش‌نویسی را تهیه و سند دیگری با موضوع گسترش و نظارت بر محموله‌های بشردوستانه به غزه، تدوین و به منظور بررسی ارجاع داده‌اند.

وی تاکید کرد: عملا شاهد پیاده‌سازی نفشه‌ای برای بمباران نوار غزه و بازگرداندن آن به عصر حجر هستیم. متاسفانه باید بگویم که در این مدت، تلاش‌های جمعی سازمان ملل هیچ نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

دیپلمات ارشد روسیه تصریح کرد: البته دلیل این مساله آنطور که برخی می‌گویند، ناکامی دیپلماسی چندجانبه یا ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایفش نیست!

مجمع عمومی سازمان ملل دیروز(۱۲ دسامبر) پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی مصر-موریتانی که خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شده بود را تصویب کرد.

این قطعنامه با ۱۵۳ رای موافق اعضا همچون ایران، روسیه، چین، برزیل، اسپانیا، کانادا، کوبا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، فرانسه، سوئیس و سوئد و ۱۰ رای مخالف شامل اتریش، اسرائیل، آمریکا، جمهوری چک و همچنین ۲۳ رای ممنع از جمله انگلیس، آلمان و اوکراین به تصویب رسید.