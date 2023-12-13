«فراموشی»، یادگاری بایدن برای آقای کمدین؛ زلنسکی در دوزخ دروغ!

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین پس از ملاقات دیروز (سه‌شنبه) با جو بایدن، همتای آمریکایی وی با فاکس‌نیوز به گفت‌وگو نشست و درباره مسال مختلف از جمله کمک نظامی واشنگتن به اوکراین و شرایط میدان نبرد، حرف زد.

کمدین سابق اوکراین مدعی شد: فکر می‌کنم مهم‌ترین مساله برای درک اتفاقات و تحولات جاری این است که بدانیم روسیه امسال هیچ روستای اوکراینی را اشغال نکرده است!

باتوجه به اینکه روسیه در ماه مه سال جاری آزادسازی شهر «آرتیموفسک» که در اوکراین باخموت نامیده می‌شد و در منطقه دونباس قرار داشت را تکمیل کرد، ادعای رییس جمهور اوکراین گیج‌کننده به نظر می‌رسد. علاوه بر این، نیروهای روسیه در ماه آگوست در مسیر محور کوپیانسک نیز پیشروی و تا پایان نوامبر نیز، روستایی در جمهوری دونتنسک را آزاد کردند.

نیویورک‌تایمز گزارش داده که روسیه تا سپتامبر ۲۰۲۳ کنترل خود بر سر حدود ۵۱۸ کیلومتر مربع دیگر از خاک اوکراین را افزایش داده است. این روزنامه همچنین برآورد کرده که اوکراین از اول ژانویه ۳۷۰ کیلومتر مربع پیشروی کرده و این رقم برای مسکو در بازه‌ای مشابه، ۸۵۷ کیلومتر مربع است.

نیویورک‌تایمز نوشته است که اوکراین در مجموع دستاوردهای خفیفی داشته اما روسیه «با اعتماد به نفس بر منطقه‌ای که کنترلش را به دست گرفته بود، حکمرانی می‌کند و هنوز حمله بزرگی را تدارک ندیده است.»

نسیان آشکار زلنسکی که به نظر از بایدن فرتوت به او سرایت کرده است را می‌توان با ناکامی چشمگیر ضدحملات اوکراین توضیح داد؛ مساله‌ای که پس از مصاحبه والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین با اکونومیست کاملاً برملا شد. او در ماه نوامبر، نسبت به دست کم گرفتن قوای ارتش روسیه هشدار داد؛ موضوعی که هم جریان اصلی رسانه‌ای در غرب و هم کی‌‎یف، در آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲، در اشتباهی گزاف، روی آن مانور داده بودند.

سرهی کریوونوس، یک ژنرال بازنشسته اوکراینی که به عنوان معاون دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین خدمت کرده بود، با انتقاد شدید از زلنسکی بابت «فریب دادن اوکراینی‎‌ها درباره بخت‌های این کشور برای پیروزی در میدان نبرد» گفت: پارسال و در نیمه اول امسال، در گوش ما از پیروزی خواندند؛ اینکه روس‌ها خسته شده و تحلیل رفته‌ و دیگر موشکی ندارند و اقتصادشان فروپاشیده است. بله آنها این حرف‌ها را زدند اما آیا واقعاً چنین اتفاقاتی افتاد؟ نه! قیل و قال‌های کی‌یف درباره ضدحمله پرقدرت هم چیزی نبود جز باد هوا.

به نظر می‌رسد که زلنسکی در مخمصه‌ای بزرگ گرفتار و دروغ‌هایش برملا شده و دامنش را گرفته است تا جایی که حتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه نیز در گزارشی از برنامه قریب‌الوقوع واشنگتن برای عزل و جانشینی او خبر داده است.