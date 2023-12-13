جواد نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه های پیشیابی هواشناسی امروز آسمان استان در برخی ساعات ابری و از فردا پنجشنبه تا جمعه با نفوذ و فعالیت توده هوای ناپایدار جوی، وزش تندباد، گاهی گردوخاک، رگبار و رعد و برق خفیف تا ملایم قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد: برای نواحی کوهپایه‌ای احتمال بارش تگرگ و در مناطق مرتفع و گردنه‌های مرکز و شمال شرق استان نیز احتمال بارش برف پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی نیز پنج شنبه تا صبح شنبه هفته آینده شاهد کاهش دمای هوای قابل ملاحظه ای در استان خواهیم بود، گفت: سرما و یخبندان شبانه نیز در طی این مدت تشدید می‌شود.

نخعی یادآور شد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای منفی سه درجه سلسیوس سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین ایستگاه استان ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: نوسانات دمایی در مرکز استان نیز طی شبانه روز گذشته بین یک و ۲۰ درجه سلسیوس گزارش شده است.