به گزارش خبرنگار مهر، مستند بلند «تنها» سومین تجربه جعفر نجفی مستندساز جوان چهارمحال و بختیاری است که پس از حضور در چندین جشنواره بین‌المللی، این بار در جشنواره سیبریاداک روسیه توانست جایزه برگ (Grand Prix) این رویداد را از آن خود کند.

نجفی در این مستند ۶۱ دقیقه‌ای که مراحل تولید آن را طی ۲ سال گذشته در طبیعت بکر زاگرس مرکزی به پایان برده است، چالش زندگی امیرمحمد، نوجوان ۱۴ ساله‌ای را روایت می‌کند که در گیرودار زندگی خانوادگی و در تقابل با سنت و مدرنیزه جغرافیای فرهنگی زادگاهش دست‌وپنجه نرم می‌کند.

فیلم‌ساز جوان چهارمحال و بختیاری در ساخت مستند سینمایی تنها علاوه‌بر کارگردانی، در مقام تهیه‌کننده و فیلم‌بردار اثر نیز حاضر شده و از مشاوره فریدون نجفی برادر فلمسازش نیز بهره برده است.

مستند سینمایی تنها، پیش از این در نخستین حضور بین‌المللی خود به عنوان تنها مستند ایرانی در بخش روزهای هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز نیز به نمایش درآمد و با استقبال و تحسین مخاطبان همراه شد.

این فیلم اردیبهشت امسال نیز در سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند مونیخ آلمان در فهرست پنج نامزد دریافت جایزه قرار گرفت و تجربه نمایش در جشنواره‌های بین‌المللی المپیا یونان، گوانگژو چین و بلک نایتز سوئیس را هم پشت سر گذاشت.

جعفر نجفی دو فیلم مستند دیگر با نام‌های «آشو» و «چهره‌پرداز» را هم در کارنامه هنری خود دارد که این دو فیلم نیز موفقیت‌های بسیاری را برای او در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به ارمغان آورده‌اند. گفتنی است، در ساخت فیلم مستند «تنها» سجاد ایمانی کار تدوین را به انجام رسانده و طراحی و ترکیب صدا را نیز محمدحسین ابراهیمی بر عهده گرفته است.

روح‌الله یوسفی به عنوان صدابردار و مدیر تولید، محسن نجفی مهری به عنوان اصلاح رنگ و نور، آساره هداوند به عنوان مجری طرح و دستیار یک و برنامه‌ریز و جواد یوسفی به عنوان مشاور تولید نیز در تولید این فیلم مستند همکاری داشتند.

از دیگر عوامل سازنده مستند تنها می‌توان به عباس نجفی به عنوان دستیار تهیه و عکاس، شهلا خدادادی به عنوان عکاس، بهمن نورایی به عنوان مترجم زیرنویس، پژمان ابوالقاسمی به عنوان سازنده تیتراژ و امین آب خیز به عنوان طراح پوستر نام برد.