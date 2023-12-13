  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

باحضور به موقع

مامور پلیس جان نوجوان شیروانی را نجات داد

مامور پلیس جان نوجوان شیروانی را نجات داد

جنورد_ مامور پلیس جان نوجوان شیروانی را که در سانحه تصادف دچار آسیب شده بود، نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصادف شدیدی بین خودروی پیکان و موتورسیکلت دارای دو سرنشین در شهرستان شیروان رخ داد.

در این حادثه نوجوان راکب به شدت دچار آسیب از ناحیه مهره‌های گردن شده و بیهوش نقش بر زمین می‌شود.

ستوان یکم عین‌الله سیناییان از کارکنان معاونت بهداد پلیس شیروان که در حال برگشت به منزل بود با مشاهده این وضعیت بلافاصله وارد عمل شد

این مأمور وظیفه‌شناس ضمن باز نمودن راه تنفسی این فرد با تنفس مصنوعی باعث بازگشت وی به زندگی می‌شود.

خوشبختانه این نوجوان پس از انتقال به بیمارستان وضعیت رضایت‌بخشی پیدا کرد.

کد مطلب 5965791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها