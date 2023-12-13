مامور پلیس جان نوجوان شیروانی را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصادف شدیدی بین خودروی پیکان و موتورسیکلت دارای دو سرنشین در شهرستان شیروان رخ داد.

در این حادثه نوجوان راکب به شدت دچار آسیب از ناحیه مهره‌های گردن شده و بیهوش نقش بر زمین می‌شود.

ستوان یکم عین‌الله سیناییان از کارکنان معاونت بهداد پلیس شیروان که در حال برگشت به منزل بود با مشاهده این وضعیت بلافاصله وارد عمل شد

این مأمور وظیفه‌شناس ضمن باز نمودن راه تنفسی این فرد با تنفس مصنوعی باعث بازگشت وی به زندگی می‌شود.

خوشبختانه این نوجوان پس از انتقال به بیمارستان وضعیت رضایت‌بخشی پیدا کرد.