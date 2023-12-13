سه نماینده ایران راهی دور نهایی شدند/ سلیمی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روز اول بخش مقدماتی دومین مرحله از مسابقات گرنداسلم در سال ۲۰۲۳ به عنوان آخرین سری از مسابقات کسب سهمیه المپیک پاریس ۲۰۲۴ پیش از آغاز مسابقات انتخابی در بخش قاره‌ای امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه با حضور ۱۲۹ تکواندوکار در ۴ وزن المپیکی برگزار شد.

نمایندگان ایران در ۲ وزن ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم (با شرکت ۶۸ تکواندوکار در مجموع این دو وزن) به دیدار با رقبا رفتند و نهایتاً متین رضایی، ابوالفضل یعقوبی و آرین سلیمی جواز حضور در دور بعدی را به دست آوردند.

ابتدا در وزن ۶۸- کیلوگرم، متین رضایی در سمت پایین جدول با «گنگ جون لیو» از کشور میزبان مبارزه کرد و ۲ بر یک به برتری دست یافت؛ سپس در دیدار بعد برابر سروش احمدی پیروز شد تا در مرحله یک چهارم حریف «یونگ کیم» از کره جنوبی شود. رضایی در دیداری نزدیک حریف کره‌ای را مغلوب کرد و به دور نیمه نهایی وزن خود راه یافت.

نماینده کشورمان در دور نیمه نهایی مقابل «یوشای لیانگ» حریف سرشناس چینی، به میدان رفت و ۲ بر یک شکست خورد و به دیدار رده بندی رسید. نماینده ایران در این مرحله با واگذاری نتیجه برابر «لی یان» از کشور میزبان چهارم شد.

ابوالفضل یعقوبی با «نوربک گازز» از قزاقستان رو به رو و ۲ بر صفر پیروز شد، سپس مقابل «هو جون جین» حریف سرشناس کره جنوبی دیدار کرد و در پیکاری حساب شده ۲ بر یک فاتح میدان شد. یعقوبی «لی» از کره جنوبی را ۲ بر یک شکست داد اما در دور یک چهارم مقابل «لی» از چین ۲ بر صفر باخت و با وجود کسب سهمیه حضور در دور نهایی گرنداسلم که هفته آینده برگزار می‌شود؛ دستش از مدال کوتاه ماند.

سروش احمدی پیش از رضایی با «کانگ سئو» از کره جنوبی پیکار کرد و پیروز شد. محمد صادق دهقانی و امیررضا غلامی دیگر نمایندگان ایران در این وزن بودند که به ترتیب برابر «بئو کانگ» از کره جنوبی و «لوخن تئو» از فرانسه شکست خوردند و حذف شدند.

اما در وزن ۸۰+ کیلوگرم، «آرین سلیمی» دارنده نشان طلای سری اول گرند اسلم ووشی در فروردین ماه سال جاری، ابتدا «نورگازین» از قزاقستان را ۲ بر صفر شکست داد و در دیدار با علیرضا نادعلیان نیز برنده بود. نماینده شایسته ایران در یک چهارم مقابل «کانگ» قهرمان جهان از کره جنوبی به میدان رفت و ۲ بر یک به برتری رسید و راهی دور نیمه نهایی شد. سلیمی در این مرحله مقابل «ولادیسلاو لارین» عنواندار جهان و المپیک پیکار کرد و با واگذاری نتیجه به حریف راهی دیدار رده بندی شد. سلیمی در این مرحله با عدم حضور «ایوان ساپینا» از کرواسی به نشان برنز دست یافت.

علیرضا نادعلیان «کابلان» از قزاقستان را پیش از دیدار با سلیمی شکست داده بود.

مهدی عابدینی نیز در مبارزه اول خود مقابل «منگ لی» از کره جنوبی به روی شیاپ چانگ رفت و به برتری دست یافت، سپس برابر «ولادیسلاو لارین» از روسیه با وجود ارائه نمایشی در خور توجه ۲ بر یک باخت و حذف شد.

در همین وزن سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی دور نخست با «خسوس» از برزیل پیکار کرد و ۲ بر یک باخت؛ علی احمدی نیز مقابل «لی» از کره جنوبی دور نخست شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.