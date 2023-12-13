به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست معاون امور اقتصادی وزیر کشور با مسؤولان استان و جمعی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی فارس گفت: اگر دولت سهم ۳۰ درصدی خود در انتقال آب دریا به استان را بدهد و آب مورد نیاز صنایع تأمین شود شاهد رشد سریع همه بخش‌ها خواهیم بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اذعان داشت: حمایت عملی از بخش خصوصی تنها با انسجام و عمل به وعده‌ها ممکن است و جزیره‌ای و ناهماهنگ عمل کردن بخش‌های مختلف دستگاه‌هایی اجرایی و دولتی بیشترین ضربه را به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی زده است.

عزیزی افزود: استان فارس نقطه ثقل کشور و محور جنوب است و قرار بود این استان چهار راه ریلی کشور شود اما به سبب عدم حمایت دولت‌ها این شعار هیچگاه محقق نشد.

وی گفت: لازمه احداث و توسعه صنایع دسترسی به آب است و توسعه صنعتی و متوازن استان تنها با ایجاد راه، خطوط ریلی و خط انتقال آب استان محقق می‌شود.

عزیزی در پایان تاکید کرد: شعار دولت مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال با وضعیت فعلی بانک‌ها محقق نمی‌شود و باید در این زمینه نیز دولت باید برخورد جدی‌تری داشته باشد.