معماری حرم رضوی گواهی بر پیوند ناگسستنی میان هنر و معنویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مروی در مراسم افتتاحیه دومین کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی با محوریت «مکتب هنر رضوی» که به همت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و همکاری دانشگاه هنر تهران در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد؛ پروردگار متعال را بزرگترین هنرمند هستی دانست و اظهار کرد: جهان هستی تبلور هنرمندی خداوند و عالم با هنر و نظم بنا شده است؛ خالق و بنیان گذار هنر در عالم خداوند است از این رو هنر فعلی خدایی است و هنرهای هفتگانه منشایی الهی دارند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه قرآن کریم یکی از آثار تبلور هنرمندی خداوند است، گفت: خداوند متعال قرآن را با هنرمندی فوق العاده و در اوج هنر ادبی برای هدایت انسان‌ها نازل کرده که این خود یکی از حوزه‌های اعجاز قرآن کریم است.

وی با اشاره به وجود گنجینه‌ای از آثار فاخر هنری در دل حرم مطهر رضوی، ابراز کرد: حرم مطهر امام رضا (ع) گنجینه‌ای منحصربه‌فرد از فاخرترین هنرها و معماری‌هاست که خود بهترین گواه و روشن‌ترین دلیل بر پیوند عمیق و ناگسستنی بین هنر و معنویت است.

مروی با بیان اینکه همواره هنر و معنویت با یکدیگر عجین بوده‌اند، عنوان کرد: معماران و هنرمندانی که آثار ماندگار خلق کرده‌اند؛ عمدتاً خود فقیه بوده‌اند و مبتنی بر آموزه‌ها و حکمت‌های دینی ابنیه‌های را خلق می‌کرده‌اند؛ همانگونه که بناها و هنرهای حرم مطهر رضوی برخاسته از فقه است.

تولیت آستان قدس رضوی جدایی میان هنر و معنویت را دسیسه سلطه گران عالم دانست و بیان کرد: مستکبران برای رسیدن به اهداف شیطانی خود از هر امر مقدسی استفاده می‌کنند، هم چنان که با استفاده ابزاری از شعارهای مقدسی همچون «آزادی» و «حقوق بشر»، بسیاری از جوامع را تحت سلطه خود قرار داده‌اند و حالا حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی‌شان را در غزه دارند نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه هنر از واژه‌های مقدس و مظلومی است که سلطه‌گران عالم برای سلطه بر انسان‌ها مصادره کرده‌اند، گفت: هنر یکی از بهترین قالب‌های انتقال پیام و ابزاری مهم و نقش آفرین در تربیت جامعه و از راه‌های رسیدن به خداوند است، از این رو مستکبران تلاش دارند هنر را از معنویت جدا سازند.

مروی گفت: نوعی از هنر در حرم مطهر رضوی وجود دارد که در هنرهای هفتگانه تعریف نمی‌شود. همه آن را می‌بینند اما اغلب به آن توجه ندارند و آن هنر جذب دل میلیون‌ها انسان به سمت این مضجع نورانی است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: اینکه یک مضجع شریف و مرقد انسان کامل در طول تاریخ همواره دل میلیون‌ها انسان را به سوی خود می‌کشاند و متوجه خود می‌سازد، خود یک هنر است؛ لذا امام رضا (ع) دائماً در حال هنرنمایی هستند که باید هنرمندان به این جنبه هنری حرم مطهر نیز توجه کنند.

وی در ادامه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب تولیت آستان قدس رضوی در خصوص صیانت از گنجینه هنرهای حرم مطهر امام رضا (ع)، خاطرنشان کرد: صیانت از معماری و هنرهای بارگاه قدس رضوی مورد تاکید و توجه ویژه امام راحل (ره) و رهبر عظیم الشأن انقلاب بوده است، از این رو تلاش داریم ضمن صیانت از گنجینه حرم مطهر دورانی درخشان در خلق آثار هنری حرم مطهر رضوی را رقم بزنیم.

مروی با تأکید بر اینکه هنرهای حرم مطهر امام رضا (ع) در کنار زیبایی، انتقال‌دهنده مفاهیم معرفتی و معنوی نیز هست، عنوان کرد: هنر رضوی باید در جامعه امتداد پیدا کند و این امر بدین معناست که فرهنگ، اخلاق و ادب رضوی در جامعه نشر پیدا کند.