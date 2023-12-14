پیروزی در خانه سپاهان را صدرنشین کرد/ فولاد شکننده تر از همیشه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان از هفته پنجم امروز پنجشنبه ۲۳ آذرماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود زرد پوشان به پایان رسید. فرشاد احمد زاده (۶)، شهریار مغانلو (۱۲) وکاوه رضایی (۶۷) برای سپاهان و عادل ارغند (۳۰) از فولاد خوزستان گلزنان این دیدار بودند.

محمد کریمی، هادی محمدی و رضا اسدی از سپاهان اصفهان و ساسان انصاری از فولاد در این دیدار توسط رضا عادل داور این دیدار با کارت زرد جریمه شد. علی شجاعی در دقیقه ۷۴ این دیدار به دلیل خطای خطرناک به روی پیام نیازمند دروازه‌بان سپاهان با کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.

نیمه اول طوفانی زردپوشان در خانه

دوتیم در حالی در نقش جهان مقابل هم قرار گرفتند که از همان ابتدای بازی کاملاً به سود زرد پوشان اصفهان بود تا اینکه فرشاد احمدزاده بازیکن سپاهان در دقیقه ۶ گل سپاهان را به ثمر رساند. سپاهانی‌ها که سرپا حمله بودند در دقیقه ۱۲ روی ارسال بی نقص رامین رضائیان توپ به شهریار مغانلو رسید و او با زیرکی هرچه تمام دومین گل سپاهان را وارد دروازه فولادی‌ها کرد تا ۲ بر صفر از میهمان خود پیش بیافتند.

در ادامه باز هم این شاگردان مورایس بودند که با حملات خود به روی دروازه فولاد می‌خواستند به گل‌های بعدی دست پیدا کنند اما مدافعان فولاد اجازه آن را ندادند. فولادی‌ها هم که با ۲ گل زود هنگام در شوک فرو رفته بودند به دنبال رسیدن به دروازه سپاهان بودند و با ارسال از کناره‌ها می‌خواستند به گل برسند که به خواسته خود رسیدند و در دقیقه ۳۰ توسط عادل ارغند گل اول خوزستانی‌ها را به ثمر رساند.

بعد از به ثمر رسیدن گل فولاد دو تیم بازی را با احتیاط دنبال کردند و توپ را بیشر در میانه میدان با پاس کاری‌های مداوم توپ را نگه‌داشتند این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود زردپوشان اصفهان تمام شود.

مصدومیت بازیکن سپاهان و تعویض اجباری

در دقیقه ۳۱ بازی رضا شکاری مهاجم سپاهان اصفهان در برخورد با بازیکن فولاد دچار مصدومیت شد و با توجه به شدت مصدومیت او نتوانست به بازی ادامه دهد تا کادر فنی سپاهان آریا یوسفی را جانشین او در زمین کنند.

طوفان زرد در نیمه دوم هم فولاد را زمین گیر کرد

در نیمه دوم بازیکنان تیم فوتبال سپاهان فشار خود به روی دروازه فولاد را حفظ کرد و موقعیت‌های بسیار خوبی را هم داشتند تا به گل برسند که کاوه رضایی در دقیقه ۶۷ موفق شد گل سوم تیمش مقابل فولاد را به ثمر برساند. فولادی‌ها هم در ادامه بازی به دنبال رسیدن به دروازه سپاهان بودند اما دفاع مستحکم سپاهان این اجازه را نداد تا شاگردان مارتینز موقعیت جدی را در نیمه دوم روی دروازه سپاهان داشته باشند.

در ادامه بازی بازیکن علی شجاعی بازیکن تیم فوتبال فولاد در دقیقه ۷۴ به دلیل خطای خطرناک به روی پیام نیازمند دروازه‌بان سپاهان با کارت قرمز مستقیم داور از زمین بازی اخراج شد تا فولاد ۱۰ نفره شود. این موضوع باعث شد تا توان تیم فولاد هم کمتر شود و معادلات سرمربی اسپانیایی بهم بریزد. بازی در ادامه به سود زردپوشان در جریان بود و بهترین موقعیت رامین رضائیان به تیر دروازه برخورد کرد تا این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به پایان برسد.

سپاهان در با پیروزی در این دیدار ۲۴ امتیازی شد و با تفاضل بهتر نسبت به استقلال صدر نشین جدول شد. فولاد هم با این شکست بدون تغییر در جایگاه چهاردهم جدول باقی ماند.