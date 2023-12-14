سارا حکمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، با گسترش سامانه ناپایدار بر روی استان علاوه بر افزایش ابرناکی، (تشکیل مه و کاهش دید در نیمه شمالی)، به تدریج شاهد افزایش شدت وزش باد همراه با گردوخاک در برخی نقاط (بویژه نواحی جنوبی) و شروع بارش از غرب و شمال غرب استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: این سامانه، تا صبح روز شنبه در سطح استان فعال خواهد بود که طی این مدت در نواحی سردسیر و مرتفع استان بارش باران و برف و در نواحی جنوبی، رگبار باران با احتمال آبگرفتگی و ایجاد روان‌آب پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود بیشترین مقدار بارش در فاصله زمانی امروز بعدازظهر تا ظهر فردا رخ دهد.

حکمی افزود: ضمناً طی این مدت تشکیل مه در سطح استان خصوصاً در مسیرها و محورهای سردسیر و کوهستانی باعث کاهش میدان دید خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا ابری و مه آلود در برخی ساعات بارش پراکنده باران و برف گاهی افزایش باد، اواخر وقت کاهش ابر پیش بینی کرد.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته درگز با کمینه دمای ۴- درجه سلسیوس سردترین و خوشاب با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب صفر و ۷ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از بردسکن با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.