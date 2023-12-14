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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی:

مشهد فردا بارانی و برفی می‌شود

مشهد فردا بارانی و برفی می‌شود

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: فردا جمعه آسمان مشهد ابری و مه آلود خواهد بود و در برخی ساعات بارش پراکنده باران و برف پیش بینی شده است.

سارا حکمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، با گسترش سامانه ناپایدار بر روی استان علاوه بر افزایش ابرناکی، (تشکیل مه و کاهش دید در نیمه شمالی)، به تدریج شاهد افزایش شدت وزش باد همراه با گردوخاک در برخی نقاط (بویژه نواحی جنوبی) و شروع بارش از غرب و شمال غرب استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: این سامانه، تا صبح روز شنبه در سطح استان فعال خواهد بود که طی این مدت در نواحی سردسیر و مرتفع استان بارش باران و برف و در نواحی جنوبی، رگبار باران با احتمال آبگرفتگی و ایجاد روان‌آب پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود بیشترین مقدار بارش در فاصله زمانی امروز بعدازظهر تا ظهر فردا رخ دهد.

حکمی افزود: ضمناً طی این مدت تشکیل مه در سطح استان خصوصاً در مسیرها و محورهای سردسیر و کوهستانی باعث کاهش میدان دید خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا ابری و مه آلود در برخی ساعات بارش پراکنده باران و برف گاهی افزایش باد، اواخر وقت کاهش ابر پیش بینی کرد.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته درگز با کمینه دمای ۴- درجه سلسیوس سردترین و خوشاب با بیشینه دمای ۱۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب صفر و ۷ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از بردسکن با سرعت ۴۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5966980

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    نظرات

    • نگار IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکرت
    • بنابراین IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      عالی

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