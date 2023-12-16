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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

مکان و زمان تشییع شهدای گمنام در خوزستان اعلام شد

مکان و زمان تشییع شهدای گمنام در خوزستان اعلام شد

اهواز - مکان و زمان تشییع ۱۴ شهید گمنام تازه تفحص شده در نقاط مختلف استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، براساس برنامه زمان بندی شده، پیکر پاک و مطهر ۱۴ شهید گمنام در شهرهای مختلف کربلای ایران و بر دستان شهید پرور و ولایت مدار این استان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

برنامه معنوی تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام روز یکشنبه، ۲۶ آذرماه همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در اهواز برگزار خواهد شد.

* روز سه شنبه ۲۸ آذرماه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ساعت ۹ صبح
* روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه: آبادان، منطقه آزاد اروند، ساعت ۹ صبح
* روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه: مسجدسلیمان، هوانیروز ساعت ۹ صبح
* روز شنبه: ۲ دی ماه: آبادان، اردوگاه شهید فرهانیان ساعت ۹ صبح
* روز یکشنبه ۳ دی ماه: امیدیه، پارک شهر، ساعت ۹ صبح
* روز دوشنبه ۴ دی ماه: اهواز، شرکت فولاد اکسین ساعت ۹ صبح
* روز سه شنبه ۵ دی ماه: خرمشهر، پادگان دژ ساعت ۹ صبح
* روز چهارشنبه ۶ دی ماه: ماهشهر، پتروشیمی امیرکبیر ساعت ۹ صبح
* روز پنج شنبه ۷ دی ماه: اهواز، صدا و سیمای استان خوزستان ساعت ۹ صبح
* روز شنبه ۹ دی ماه: اندیکا، اسلام آباد ساعت ۹ صبح
* روز سه شنبه ۱۲ دی ماه: آغاجاری، پالایشگاه بیدبلند ساعت ۹ صبح
* روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه: اهواز، کوی باهنر، پارک صداقت شهرداری ساعت ۹ صبح
* روز دوشنبه ۷ اسفندماه: دارخوین، لشکر امام حسین (ع) ساعت ۹ صبح
* روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه: اهواز، شهرک الهیه ساعت ۹ صبح

کد مطلب 5967887

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