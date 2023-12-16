مکان و زمان تشییع شهدای گمنام در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، براساس برنامه زمان بندی شده، پیکر پاک و مطهر ۱۴ شهید گمنام در شهرهای مختلف کربلای ایران و بر دستان شهید پرور و ولایت مدار این استان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

برنامه معنوی تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام روز یکشنبه، ۲۶ آذرماه همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در اهواز برگزار خواهد شد.

* روز سه شنبه ۲۸ آذرماه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ساعت ۹ صبح

* روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه: آبادان، منطقه آزاد اروند، ساعت ۹ صبح

* روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه: مسجدسلیمان، هوانیروز ساعت ۹ صبح

* روز شنبه: ۲ دی ماه: آبادان، اردوگاه شهید فرهانیان ساعت ۹ صبح

* روز یکشنبه ۳ دی ماه: امیدیه، پارک شهر، ساعت ۹ صبح

* روز دوشنبه ۴ دی ماه: اهواز، شرکت فولاد اکسین ساعت ۹ صبح

* روز سه شنبه ۵ دی ماه: خرمشهر، پادگان دژ ساعت ۹ صبح

* روز چهارشنبه ۶ دی ماه: ماهشهر، پتروشیمی امیرکبیر ساعت ۹ صبح

* روز پنج شنبه ۷ دی ماه: اهواز، صدا و سیمای استان خوزستان ساعت ۹ صبح

* روز شنبه ۹ دی ماه: اندیکا، اسلام آباد ساعت ۹ صبح

* روز سه شنبه ۱۲ دی ماه: آغاجاری، پالایشگاه بیدبلند ساعت ۹ صبح

* روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه: اهواز، کوی باهنر، پارک صداقت شهرداری ساعت ۹ صبح

* روز دوشنبه ۷ اسفندماه: دارخوین، لشکر امام حسین (ع) ساعت ۹ صبح

* روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه: اهواز، شهرک الهیه ساعت ۹ صبح