به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به‌تازگی پاریس را مقصر تار شدن روابط روسیه-فرانسه دانست؛ موضوعی که امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه را وادار به واکنش کرد.

ماکرون پس از جلسه‌ای در بروکسل، مدعی شد که عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفت‌وگو و تبادل نظر را «عملا غیرممکن» کرده اما او مایل است که برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین، دوباره مذاکرات را از سر بگیرد.

ماکرون مدعی شد: اگر پوتین به گفت‌وگو و پیشنهادهای جدی جهت حرکت رو به جلو و خروج از جنگ و برقراری صلح پایدار و به عبارت دقیق‌تر، به صلحی برپایه احترام به قوانین بین‌المللی و منافع و استقلال اوکراین تمایل دارد، مشکلی ندارم و به این تماس پاسخ خواهم داد. شماره‌ تلفنم را هم عوض نکرده‌ام!

پیش‌تر پوتین گفته بود که «رییس جمهور فرانسه روابط با ما را متوقف کرد. ما نکردیم بلکه او این کار را کرد. دو کشور پیش از این روابط و همکاری خیلی خوبی داشتند و روسیه آماده همکاری بیشتر به فرانسه است.»

وی در پاسخ به یک خبرنگار فرانسوی گفت: اگر تمایلی در کار باشد، ما آماده‌ایم و در غیر این صورت، با این مساله هم کنار می‌آییم. کارهای دیگری برای انجام دادن داریم!

روابط دیپلماتیک بین روسیه و فرانسه از زمان آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به شدت رو به افول گذاشت هرچند در مقایسه با سایر کشورهای غربی، پارس و مسکو پس از گذشت چندین ماه از جنگ همچنان با یکدیگر تماس داشتند.

آخرین دیدار حضوری ماکرون و پوتین درست چند روز پیش از آغاز جنگ اوکراین صورت گرفت که در جریان آن رییس جمهور فرانسه اعلام کرد که «کشورش برای برقراری قو‍ی‌ترین رابطه ممکن با روسیه، مسئولیتی بر دوش دارد.» با این حال، پاریس خیلی زود به کارزار تحریمی غرب علیه مسکو ملحق شد و از آن زمان به بعد، روابط پایدار دوجانبه رو به تیرگی گذاشت.

فرانسه به همراه مقامات آلمان، روسیه و اوکراین در راستای کمک به حل و فصل مناقشه و جنگ در منطقه دونباس در سال ۲۰۱۴ و سال بعد از آن به انعقاد توافق‌نامه مینسک کمک کرد؛ توافقی که بعدها فروپاشید. آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان پارسال درباره این تلاش‌های نافرجام در راستای نیل به صلح، اذعان کرد که این توافق‌نامه‌ها صرفا «برای اوکراین زمان خرید تا خودش را تقویت کند»؛ اعترافی که فرانسوآ هالند، رییس جمهور اسبق فرانسه آن را تکرار کرد.