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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

رئیس سازمان آتش نشانی اهواز:

آتش سوزی ساختمانی در خیابان سلمان فارسی اهواز مهار شد

آتش سوزی ساختمانی در خیابان سلمان فارسی اهواز مهار شد

اهواز- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: تلاش برای مهار آتش سوزی در یک ساختمان دو طبقه در هسته مرکزی شهر اهواز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبری ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه پیش از ظهر امروز شنبه یک مجتمع دو طبقه در خیابان سلمان فارسی در شهرستان اهواز دچار آتش سوزی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: با اعلام وقوع این حادثه امدادگران به محل اعزام و ضمن ایمن سازی اقدام به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

وی با اشاره به اینکه اطفای حریق توسط امدادگران در حال انجام است، تاکید کرد: تمام تلاش برای جلوگیری از سرایت حریق به ساختمان‌های همجوار است و از شهروندان درخواست می‌شود برای سرعت بخشی به عملیات امدادی از ازدحام جمعیت خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: در این حادثه که علت آن در دست بررسی است به کسی آسیبی نرسید.

کد مطلب 5968187

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