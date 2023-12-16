آتش سوزی ساختمانی در خیابان سلمان فارسی اهواز مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبری ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه پیش از ظهر امروز شنبه یک مجتمع دو طبقه در خیابان سلمان فارسی در شهرستان اهواز دچار آتش سوزی شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: با اعلام وقوع این حادثه امدادگران به محل اعزام و ضمن ایمن سازی اقدام به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

وی با اشاره به اینکه اطفای حریق توسط امدادگران در حال انجام است، تاکید کرد: تمام تلاش برای جلوگیری از سرایت حریق به ساختمان‌های همجوار است و از شهروندان درخواست می‌شود برای سرعت بخشی به عملیات امدادی از ازدحام جمعیت خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد: در این حادثه که علت آن در دست بررسی است به کسی آسیبی نرسید.