به گزارش خبرنگار مهر، سعید حیدری در نشست شورای اداری شهرستان دیلم با دستور کار برگزاری انتخابات اظهار داشت: با توجه به اهمیت انتخابات در این دوره رهبر فرزانه انقلاب پیرامون اهمیت چهار راهبرد سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت بیاناتی را ایراد فرموده‌اند و بر این اساس بنا است تا بر اساس سیاست‌های ابلاغی عدالت، مساوات، حقوق رأی دهندگان و انتخاب شوندگان با جدیت مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر افزود: تمام انتخاباتی که در ادوار گذشته برگزار شده با این دوره تفاوت دارند چرا که قوانین انتخابات در این دوره تغییر کرده و اصلاحاتی در آن ایجاد شده و اشراف پیرامون قانون جدید برای مجریان انتخابات در این حوزه با جدیت در آموزش‌های برنامه ریزی شده دنبال شده است.

حیدری بیان کرد: صلاحیت ۱۵۳ نفر از داوطلبین توسط هیأت اجرایی د ر سطح استان بوشهر مورد تأیید قرارگرفته است که شورای محترم نگهبان و هیأت نظارت استان بر اساس قانون تا پایان تاریخ ۱۴ دیماه فرصت دارند نظر خود را در خصوص نتایج بررسی صلاحیت همه داوطلبان اعلام کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان با اشاره به نقش وزارت کشور در حوزه انتخابات خاطرنشان کرد: در قانون ۲ دستگاه به صورت مستقیم مکلف هستند که در این عرصه اقدام کنند که وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر هستند.

وی افزود: وزارت کشور و شورای نگهبان با هم افزایی میان دستگاه‌ها بر اساس ماده ۱۳ قانون انتخابات و بکارگیری تیمی منسجم در حوزه اجرا و نظارت پیرامون برگزاری انتخابات نسبت به انجام این فرایندهای انتخابات مبادرت می‌ورزند.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر انتخابات به عنوان گفتمان و مأموریت اصلی ماست و همه باید تلاش کنیم که به بهترین وجه و با مشارکت حداکثری صورت پذیرد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر گفت: بنا به راهبردهای مقام معظم رهبری در امر انتخابات همه وظیفه دارند در مشارکت انتخابات نقش آفرینی کنند و همه مسئولان دستگاه‌ها باید زمینه حضور مردم را در پای صندوق‌های رأی با رفتار و اقدامات مناسب و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در محیط اداری خود فراهم آورند.

وی تاکید داشت: همه مسؤولان باید با رفع مشکلات مردم و رسیدگی به درخواست‌های آنها ضمن رضایتمندی، امید و انگیزه را در آنان به وجود آورند و مطالبه مقام معظم رهبری که ایجاد نشاط وامید در جامعه و مردم به عنوان متولیان جامعه با حضور پرشور و مشارکت حداکثری محقق شود.

حیدری ضمن تاکید بر رعایت اصل بی طرفی و جانبداری از کاندیداها از همه مسئولین خواست این موضوع را مورد توجه قرار دهند و چنانچه مدیری در این خصوص تخطی کند مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین با بیان ضرورت توجه همه داوطلبان به مهلت قانونی تبلیغات بیان داشت: تبلیغات پیش از موعد داوطلبان رصد می‌شود، گزارشات دریافتی در هیئت استانی بررسی تبلیغات مورد بررسی و مطابق قانون پیگیری خواهد شد.

وی از همه دستگاه‌های اجرایی و شهرداران خواست با اتمام پروژه‌های عمرانی و بهره برداری از آن با ایجاد نشاط و شادمانی وامید آفرینی در جامعه و برگزاری برنامه‌های مختلف در ارتقای مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند.