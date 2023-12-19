شهید مدرس به ما آموخت مجلس بر مبانی اسلام و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نخستین یادواره شهدای مجلس شورای اسلامی که ذیل کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید پایتخت، عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲) با حضور خانواده‌های این شهدا در صحن بهارستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی خانواده‌های شهدای نمایندگان، کارکنان و پاسداران مجلس، گفت: شما پا بر چشمان ما گذاشته و منت گذاشتید که در این مراسم حضور پیدا کردید به‌ویژه که برخی از عزیزان از راه دور به این مراسم آمده و برخی نیز علی‌رغم کهولت سن و بیماری در این مراسم حضور پیدا کردند.



وارثان اصلی این صندلی‌ها، شهدا هستند



قالیباف در ادامه با یادآوری این مطلب که باور داریم هرچه این کشور و ملت در بُعد مادی و معنوی دارند به برکت خون شهدا است، گفت: بی‌شک این مجلس به دلیل یاد، نام و ذکر شهدا برگزار شده اما همین مجلس یادآوری، مجلس درس آموزی برای من، امثال من و همسنگران من در مجلس شورای اسلامی است که خدای ناکرده درست در نقطه مقابل ذکر و یاد شهدا یعنی در غفلت به سر نبریم.



رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه این مجلس برای غفلت‌زدایی از من و امثال من است که بدانیم بر چه صندلی‌هایی نشسته‌ایم و چه کسانی وارثان اصلی این صندلی‌ها بوده‌اند، اظهار داشت: شهید مدرس (ره) مردی بود که به همه ما آموخت که اساس مجلس بر مبنای اسلام است. ایشان به ما مبارزه با استبداد و استعمار را آموخت و شهدای هفتم تیر نیز به ما مبارزه با استکبار و منافقین را آموختند. شهید چمران‌ها به ما اولویت شناسی را آموختند؛ عزیزی که در ۷ خرداد ۱۳۵۹ پا به مجلس گذاشت و در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در دهلاویه به شهادت رسید و این صندلی‌ها هرگز او را زمین گیر نکرد.



شهدای مجلس الگوی مردم‌داری و مبارزه با انحراف و غرب‌گرایی بودند



وی افزود: شهید دیالمه‌ها و شهید آیت‌ها به ما آموختند که چگونه با انحراف و غرب‌گرایی مبارزه کرده و عدالتخواهی کنیم. این مجلس، مجلس یاد و نام این شهدای عزیز است که باید مردم‌داری را از آنها بیاموزیم و بدانیم که مجلس در مکتب انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، شامل نمایندگان مردم است که آنها نیز عین مردم هستند.



قالیباف ادامه داد: آن روزی که مردم در میدان جنگ جان دادند، نمایندگان نیز در میدان جنگ جان دادند. آن روزی که مردم در کف خیابان با منافقین مبارزه کردند، نمایندگان آنها نیز مانند شهید کامیاب در کف خیابان با منافقین مبارزه کردند. شهید کامیاب نماینده شد اما پیش از آنکه در مجلس حضور یابد توسط منافین به شهادت رسید.



شهدای مجلس نشان دادند که اولویت مردم، اولویت مجلس است



رییس قوه مقننه در ادامه با یادآوری این مطلب که ما وارثان این شهدا هستیم و همواره باید متوجه این موضوع باشیم، اظهار داشت: این جلسه پیش از اینکه برای پاسداشت این شهدا برگزار شده باشد، برای این است که ما غفلت نکنیم. این شهدا نشان دادند اولویت مردم، اولویت مجلس است و نشان دادند که مجلس باید مردمی و فعال بوده و نباید منفعل باشد. مجلس باید صدای ملت باشد و نشان دهد که برای اسلام و عزت ایران قیام کرده‌ایم.



وی در ادامه با بیان اینکه امروز باید کارآمدی دین در اداره جامعه را مبنای کار خود قرار دهیم که دِین خود را به شهدا ادا کرده باشیم، عنوان کرد: لازم است در ایام فاطمیه و در این مراسم که در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، مجدداً با شهدای عزیز تجدید بیعت کنیم و بگوییم که به شما متعهد هستیم و می‌دانیم که باید وارثان شهدا باشیم، میراث آنها را حفظ کنیم و خدای ناکرده میراث‌خوار شهدا نباشیم که عزت دنیوی و اجر اخروی نخواهیم داشت.



قالیباف ادامه داد: امیدواریم که در مسیر اسلام و انقلاب پایدار بمانیم و به فرامین رهبر معظم انقلاب برای پایداری ایران و رسیدن کشورمان به پیشرفت و عزت عمل کنیم.



رییس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر ویژه از سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)، سردار حسن زاده و همکاران وی، خاطرنشان کرد: این عزیزان در کنار برگزاری کنگره شهدای تهران، گرامیداشت شهدایی که نقش ملی داشتند را نیز در دستور کار خود قرار دادند و ما نیز در همین راستا در مجلس انجام وظیفه کردیم لذا لازم می‌دانم از این جهت خیر مقدم ویژه به عزیزان بسیجی بگویم.