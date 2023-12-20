جزییات دیدار امیرعبداللهیان وهنیه/همکاری ایران وقطر برای توقف جنگ

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار وزیر امور خارجه با اسماعیل هنیه، گفت: دیدار امشب فرصت دیگری بود که گفت‌وگوها و تبادل نظراتی در خصوص آخرین وضعیت فلسطین انجام شود.

وی ادامه داد: ایران بعنوان مهم‌ترین حامی ملت فلسطین در مبارزه رهایی بخش ملت فلسطین از ابتدای تحولات جاری تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و پایان جنگ جنایتکارانه و تجاوز کارانه رژیم علیه غزه انجام داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در سایه ارتباط نزدیک و مشورتهای منظمی که میان طرفین وجود داشت اخرین وضعیت سیاسی و میدانی تحولات غزه مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت و آقای هنیه گزارش کاملی از وضعیت میدانی و داخلی غزه ارایه کردند.

کنعانی بیان کرد: خوشبختانه اقای هنیه در این دیدار روحیه و چشم انداز خوبی را از توانایی نیروهای مقاومت در میدان ترسیم کردند.

وی تاکید کرد: آنچه که ما از گفت‌وگوها دریافت کردیم، اینکه مقاومت در داخل هم از جنبه میدانی و توان نظامی از وضعیت بسیار خوبی علیرغم همه جنایاتی که انجام شده، برخوردارند. میان دو کشور درک مشترکی وجود داشت مبنی بر اینکه مسیری که رژیم در پیش گرفته هرگز به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و تا این لحظه پیروزی قطعی از آن مردم فلسطین است.

کنعانی با بیان اینکه آنچه که تاکنون رژیم صهیونیستی انجام داده تحت مدیریت و اشراف راهبردی آمریکا بوده است، افزود: دولت آمریکا بازنده اخلاقی و سیاسی این جنگ است.

وی با اشاره به چشم انداز و روند تحولات غزه، تصریح کرد: اقای امیرعبداللهیان اخرین نتایج حاصله از مذاکرات دیپلماتیک خودشان را بیان کردند. اقای هنیه اعلام کرد که برای توقف و اتش بس پایدار امادگی داریم اما به هیچ وجه تحت حملات رژیم اسرائیل مذاکره نخواهیم کرد. اماده ایم با تمرکز بر حقوق بنیادین و طبیعی و اصولی فلسطین برای اتش بس گفت‌وگو کنیم.

وی یاداور شد: انسجام بسیار خوبی میان گروه‌های مختلف فلسطینی وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به کنشگری دوحه، گفت: با دولت قطر در ارتباط با ضرورت توقف فوری جنگ ظالمانه رژیم علیه مردم غزه اتفاق نظر داریم و در این مسیر تلاش‌های مشترک خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: تهران و دوحه در مسیر گشایش ممر ارسال کمک‌های انسان دوستانه و ارتباط با شکل گیری یک توقف پایدار در وضعیت جنگی موجود و ارسال کمک‌ها مشورتهایی را انجام دادند.