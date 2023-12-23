وضعیت سه سنگنورد ایران برای المپیکی شدن/ کار خیلی سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون بین المللی سنگنوردی و بر اساس رده بندی جهانی این رشته، سه سنگنورد کشورمان مجاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای کسب سهمیه المپیک پاریس شده‌اند.

بر این اساس رضا علیپور و مهیا دارابیان در ماده سرعت و الناز رکابی در ماده ترکیبی ترکیبی لید - بولدر سنگنوردان ایرانی هستند که برای رقابت با سنگنوردان دیگر کشورها به منظور کسب سهمیه المپیک مجاز شده‌اند.

رضا زارعی رییس فدراسیون کوهنوردی صعودهای ورزشی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آنچه منجر به ورود این نفرات به رقابت‌های انتخابی المپیک شده است و همچنین شرایط آنها برای دستیابی به سهمیه توضیح داد.

کسب مجوز حضور در ورودی المپیک بعد از دو جام جهانی

وی گفت: ملاک کسب مجوز ورود به انتخابی المپیک، حضور در جام جهانی بود و امتیاز این رقابت‌ها که در رنکینگ جهانی محاسبه می‌شد. سنگنوردان ما طی سال جاری میلادی در دو دوره جام جهانی شرکت داشتند و به این واسطه وارد رنکینگ جهانی شدند و توانستند وارد انتخابی المپیک شوند.

مهم کسب سهمیه است نه ورود به انتخابی المپیک

زارعی افزود: اینکه سنگنوردان ما مجوز ورود به المپیک را گرفته اند خوب است اما وقتی کار مهمی انجام داده اند که بتوانند از این رقابت‌ها کسب سهمیه کنند.

ورود ۳۴ سنگنورد به المپیک

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در مورد تعداد سنگنوردهای شرکت کننده در المپیک و نفراتی که مجاز به حضور در انتخابی این بازی‌ها شده‌اند نیز گفت: رقابت‌های سنگنوردی المپیک همزمان در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار می‌شود. در هر بخش ماده سرعت ۱۴ سنگنورد و در هر بخش ماده لید بولدر هم ۲۰ نفر شرکت دارند.

تعداد سهمیه‌های توزیعی و باقی مانده

زارعی ادامه داد: تا به امروز به واسطه برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان و قهرمانی قاره‌ای، ۸ نفر در ماده سرعت و ۱۰ نفر در ماده لید بولدر برای حضور در المپیک پاریس انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب با برگزاری رقابت‌های انتخابی، در ماده سرعت ۶ نفر و در ماده لید بولدر هم ۱۰ نفر انتخاب خواهند شد.

رقابت ۸۰ سنگنورد برای ۱۶ سهمیه باقی مانده

وی با اشاره به مجموع سنگنوردانی که برای شرکت در رقابت‌های انتخابی مجاز شده‌اند، تصریح کرد: در ماده سرعت ۳۲ نفر و در ماده لید بولدر هم ۴۸ نفر مجاز به حضور در این رقابت‌ها شده‌اند که سنگنوردان ما هم جزوشان هستند. یعنی علیپور و دارابیان باید با ۳۰ نفر دیگر برای کسب یکی از ۶ سهمیه باقی مانده رقابت داشته باشند. رکابیان هم با ۴۷ دیگر رقابت می‌کند تا یکی از ۱۰ سهمیه باقی مانده ماده لید بولدر را به دست بیاورد.

تکمیل فهرست سنگنوردان المپیکی بعد از دو رویداد

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی همچنین با یادآوری اینکه مسابقات انتخابی المپیک برای تکمیل فهرست سنگنوردان حاضر در پاریس سال آینده برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: مسابقات شانگهای (۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) و مسابقات بوداپست (۳۱ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۳) دو رویدادی است که به عنوان انتخابی المپیک برگزار می‌شود. با برگزاری این دو رویداد و لحاظ کردن مجموع امتیازات شرکت کنندگان در آنها، ۶ سنگنورد باقی مانده ماده سرعت و ۱۰ سنگنورد باقی مانده ماده لید بولدر مشخص می‌شوند.

IOC روی رقابت‌های انتخابی نظارت مستقیم دارد

زارعی با تاکید بر اینکه مسابقات شانگهای و بوداپست زیر نظر کمیته بین المللی المپیک (IOC) برگزار می‌شود، گفت: IOC همزمان با سنگنوردی، رقابت‌های انتخابی المپیک در برخی دیگر از رشته‌ها را هم در شانگهای و بوداپست برگزار می‌کند. کمیته بین المللی المپیک به صورت مستقیم برگزاری این رقابت‌ها را زیر نظر دارد برای اینکه فدراسیون‌های بین المللی رشته‌ها نتوانند اعمال نفوذ داشته باشند.

بررسی شانس سنگنوردار ایران؛ رضا علیپور شرایط خوبی دارد

«هر یک از سنگنورداران چقدر شانس دارند تا در رقابت با حریفان شأن صاحب سهمیه المپیک شوند؟»، زارعی در پاسخ به این پرسش گفت: رضا علیپور پیش از این رکوردار جهانی بود. او قهرمان بازی‌های آسیایی شد و هفته گذشته هم در کاپ آسیا به مدال طلا دست یافت. در مجموع علیپور شرایط خیلی خوبی دارد اما به هر حال باید برای کسب سهمیه خیلی بیشتر از این آماده شود.

دارابیان خیلی بیشتر باید تلاش کند

وی در مورد مهیا دارابیان دیگر سنگنورد ایران که در ماده سرعت مجاز به حضور در انتخابی المپیک شده است، یادآور شد: مهیا دارابیان نسبت به رضا علیپور رکوردهای پایین‌تری دارد بنابراین خیلی بیشتر باید تلاش کند تا سطح رکوردهایش را ارتقا دهد و شانسش را برای کسب سهمیه تقویت کند.

رکابیان همینکه مجوز گرفته، شایستگی‌هایش را نشان داده است

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی همچنین در مورد الناز رکابی و شانس کسب سهمیه او گفت: رکابی هم در کاپ آسیا شرایط خوبی داشت اما در مجموع شرایط و سبک مسابقه او مانند رضا علیپور فرق دارد. نوع طراحی رقابت‌های لید بولدر به گونه‌ای است که مسابقه را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. الناز رکابیان اما همینکه مجاز به حضور در رقابت‌های انتخابی شده است، در واقع شایستگی‌هایش را نشان داده است.

اعزام سنگنوردای به دو رویداد برای آماده سازی

زارعی بر لزوم تدارک کافی و مناسب برای سنگنوردان جهت آماده سازی حضور در انتخابی المپیک تاکید کرد و گفت: فروردین سال آینده چین میزبان دو رویداد بین المللی است. رقابت‌های شانگهای در ماده لید بولدر و رقابت‌های ووجیانگ در سرعت و لید بولدر برگزار می‌شود. سنگنوردان مان را برای آماده سازی به این دو مسابقه اعزام می‌کنیم. با این اوصاف الناز رکابی در دو رویداد و رضا علیپور و مهیا دارابیان در یک رویداد تدارکاتی شرکت خواهند داشت.

ابراز امیدواری به کسب سهمیه المپیک

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با یادآوری بر اینکه ماده سرعت برای نخستین بار وارد مسابقات سنگنوردی بازی‌های المپیک شده است و تاکید بر سخت و سنگین بود کسب سهمیه المپیک، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان ایران در مجموع مسابقات انتخابی شانگهای و بوداپست موفق عمل کرده و برای نخستین بار صاحب سهمیه المپیک شوند. وی گفت: در حد امکان تدارکات لازم را مهیا می‌کنیم اما دیگر کشورها هم بی کار نیستند و مصمم به کسب سهمیه هستند. در مجموع کار سختی داریم.