اسپانیا ادعای آمریکا درباره مشارکت در ائتلاف علیه یمن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع اسپانیا امروز سه شنبه ادعای واشنگتن مبنی بر مشارکت در یک نیروی چند ملیتی برای گشت‌زنی در دریای سرخ را رد کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ ای که برای رسانه‌ های اسپانیایی از جمله ABC و La Vanguardia منتشر کرد، خبر داد: اسپانیا نمی‌ تواند یک‌جانبه تصمیم بگیرد و تابع تصمیم‌ های اتحادیه اروپا و ناتو است.

این در حالیست که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا دوشنبه هفته جاری گفته بود که اسپانیا از جمله کشورهایی خواهد بود که به ابتکار امنیتی ۱۰ کشوری برای محافظت ادعایی از تجارت در دریای سرخ در برابر ارتش ملی یمن می پیوندند.

گفتنی است که سخنگوی جنبش انصار الله یمن پیشتر تاکید کرده بود که هدف عملیات دریایی ارتش ملی یمن، حمایت از مردم فلسطین در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و تلاش برای لغو محاصره غزه است نه قدرت‌نمایی یا ایجاد چالش برای هیچ طرفی.