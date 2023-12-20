اسپانیا ادعای آمریکا درباره مشارکت در ائتلاف علیه یمن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع اسپانیا امروز سه شنبه ادعای واشنگتن مبنی بر مشارکت در یک نیروی چند ملیتی برای گشتزنی در دریای سرخ را رد کرد.
این وزارتخانه در بیانیه ای که برای رسانه های اسپانیایی از جمله ABC و La Vanguardia منتشر کرد، خبر داد: اسپانیا نمی تواند یکجانبه تصمیم بگیرد و تابع تصمیم های اتحادیه اروپا و ناتو است.
این در حالیست که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا دوشنبه هفته جاری گفته بود که اسپانیا از جمله کشورهایی خواهد بود که به ابتکار امنیتی ۱۰ کشوری برای محافظت ادعایی از تجارت در دریای سرخ در برابر ارتش ملی یمن می پیوندند.
گفتنی است که سخنگوی جنبش انصار الله یمن پیشتر تاکید کرده بود که هدف عملیات دریایی ارتش ملی یمن، حمایت از مردم فلسطین در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و تلاش برای لغو محاصره غزه است نه قدرتنمایی یا ایجاد چالش برای هیچ طرفی.
محمد عبدالسلام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادامه داد: هر کسی که به دنبال گسترش درگیری است باید عواقب اقدامات خود را تحمل کند. هدف ائتلافی که آمریکا تشکیل داده، محافظت از اسراییل و نظامی کردن دریای سرخ بدون هیچ توجیهی است و یمن را از ادامه عملیات مشروع خود در حمایت از غزه بازنخواهد داشت. آنگونه که آمریکا به خود اجازه میدهد تا با تشکیل ائتلاف یا از هر راه دیگری از اسراییل حمایت کند، ملتهای منطقه نیز برای حمایت از مردم فلسطین حق مشروع و قانونی دارند.
سخنگوی جنبش انصار الله همچنین تأکید کرد: یمن متعهد شده است که از حق فلسطینیها حمایت کند و مظلومیت بزرگ غزه را فریاد بزند.
