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۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۵:۲۵

اتحادیه اروپا به ائتلاف نظامی آمریکا در دریای سرخ پیوست

اتحادیه اروپا به ائتلاف نظامی آمریکا در دریای سرخ پیوست

هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مشارکت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ائتلاف نظامی آمریکا در چارچوب عملیات دریایی «آتلانتا» در دریای سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که این اتحادیه در ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ از طریق عملیات نیروی دریایی «آتلانتا» این اتحادیه مشارکت خواهد کرد.

بورل امروز در پستی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس بدون اشاره به جنایت صهیونیست‌ها در غزه و با متهم کردن نیروهای مسلح یمن ادعا کرد: «اقدامات غیرمسئولانه حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی در دریای سرخ است و در جریان نشست فوق العاده نمایندگان کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا امروز موافقت شد که از طریق عملیات دریایی آتلانتا به عملیات "نگهبان سعادت" آمریکا کمک کنند.»

وی ادامه داد: «تبادل اطلاعاتی خود را در میان اعضا گسترش خواهیم داد و حضور خود را با نیروی دریایی اضافی (در دریای سرخ) افزایش خواهیم داد.»

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه رسماً از تشکیل ائتلاف چندملیتی با هدف تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و مقابله با تهدیدات ارتش یمن خبر داد، اما عصاره این ائتلاف نمایشی باب میل واشنگتن نبود و تنها ۹ کشور از ۴۳ کشور به این طرح پیوستند که در این میان فقط یک کشور (بحرین) از منطقه است و دیگران به خواسته پنتاگون وقعی ننهادند تا شانس واشینگتن برای هرگونه اقدام نظامی علیه صنعا به پایین‌ترین سطح نزول کند.

کد مطلب 5972500

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    نظرات

    • محمد US ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
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      کدام سعادت؟ شماها خونخواران رسوائی هستید که بود و وجودتان در غارت و آشوب دیگران است.
    • مقصودی IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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      آمریکا روز به روز و ساعت به ساعت منزوی تر می شود .با خطاهای بزرگ راهبردی آمریکا در حمایت از جنایت های ضد بشری صهیونیست های اسرائیلی ؛ نشانه های افول آمریکا آشکار شده است .
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
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      هیچ غلطی نمی توانند بکنند . یمنی ها سربازان امام زمان عجل هستند و خود حضرت راهنمایی می کنند. انشالله

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