اتحادیه اروپا به ائتلاف نظامی آمریکا در دریای سرخ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که این اتحادیه در ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ از طریق عملیات نیروی دریایی «آتلانتا» این اتحادیه مشارکت خواهد کرد.

بورل امروز در پستی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس بدون اشاره به جنایت صهیونیست‌ها در غزه و با متهم کردن نیروهای مسلح یمن ادعا کرد: «اقدامات غیرمسئولانه حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی در دریای سرخ است و در جریان نشست فوق العاده نمایندگان کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا امروز موافقت شد که از طریق عملیات دریایی آتلانتا به عملیات "نگهبان سعادت" آمریکا کمک کنند.»

وی ادامه داد: «تبادل اطلاعاتی خود را در میان اعضا گسترش خواهیم داد و حضور خود را با نیروی دریایی اضافی (در دریای سرخ) افزایش خواهیم داد.»



لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه رسماً از تشکیل ائتلاف چندملیتی با هدف تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و مقابله با تهدیدات ارتش یمن خبر داد، اما عصاره این ائتلاف نمایشی باب میل واشنگتن نبود و تنها ۹ کشور از ۴۳ کشور به این طرح پیوستند که در این میان فقط یک کشور (بحرین) از منطقه است و دیگران به خواسته پنتاگون وقعی ننهادند تا شانس واشینگتن برای هرگونه اقدام نظامی علیه صنعا به پایین‌ترین سطح نزول کند.