پویش«یلدای مهربانی» در خراسان جنوبی برگزار شد/توزیع ۵۰ بسته غذایی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: نه فقط در قالب خبر و گزارش که در میدان نیز تلاش برای کاهش مشکلات مردم و محرومیت زدایی دارند. محرومان را شناسایی می کنند و واسطه رساندن کمک های خیرین به نیازمندان می شوند.

مقصود خبرنگاران خراسان جنوبی است که در قالب مرکز نیکوکاری رسانه یاران به مناسبت های مختلف و از جمله شب یلدا با همکاری خیرین تلاش برای کمک به نیازمندان دارند.

در یلدای سال جاری نیز این کمک‌های مومنانه موجب شده تا پویش یلدای مهربانی به همت مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان جنوبی و گروه جهادی شهید فرهادی بسیج رسانه استان اجرا شود.

زینب رمضانی رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نخستین مرکز تخصصی رسانه یاران مهرماه ۹۸ با حضور رئیس کمیته امداد کشور افتتاح شد، بیان کرد: در این مدت، فعالیت‌هایی با کمک خیرین و با همکاری خبرنگاران به جامعه هدف ارائه شده است.

وی افزود: از ابتدای فعالیت مرکز پویش های مختلفی از جمله پویش «قلم مهربانی» با هدف تامین لوازم‌التحریر و کفش دانش‌آموزان نیازمند، «سبد مهربانی» به منظور تامین سبدمواد غذایی و توزیع آن بین نیازمندان، «گرمای مهربانی» به منظور تهیه لباس گرم ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم اجرا شده است.

رمضانی با اشاره به اینکه امسال چهارمین پویش یلدای مهربانی طبق سنوات گذشته به همت مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان جنوبی با همکاری گروه جهادی شهید فرهادی بسیج رسانه و یکی از بانک های استان برگزار شد، گفت: هدف از اجرای این طرح تامین لوازم گرمایشی و لباس گرم برای خانواده‌های نیازمند است.

وی بیان کرد: در شب یلدا ۵۰ بسته غذایی و یلدایی شامل میوه، شیرینی، تخمه و اقلام خوراکی تهیه شده که در بین خانواده‌های کم برخوردار و ایتام توزیع شد.

رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی ارزش ریالی هر بسته غذایی و یلدایی را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: همچنین کفش و لباس گرم نیز با همت خیران در بین نیازمندان توزیع شد.