«فایر فلای» ماهواره «لاکهید مارتین» را به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک آلفا از مقر فضایی وندربرگ واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا در ساعت ۱۷:۳۲ دقیقه دیروز به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد. در اصل قرار بود این ماموریت روز چهارشنبه (۲۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی) انجام شود اما آب و هوای بد آن را ۲ روز به تاخیر انداخت.

در این ماموریت یک محموله آنتن قابل هدایت الکترونیکی(ESA) را به مدار پایین زمین می برد. محموله مذکور توسط شرکت لاکهید مارتین توسعه یافته است. طبق توضیحات ماموریت، این ابزار کالیبراسیون حسگر مداری سریع‌تر را برای ارائه قابلیت‌های سریع به جنگنده‌های آمریکا نشان می‌دهد.

همچنین در بخشی از بیانیه آمده است: پیش بینی می شود حسگر ESA در کسری از زمانی که برای عملیاتی کردن حسگرهای سنتی در مدار لازم است کالیبره شود. حال آنکه به طور معمول ممکن است چند ماه طول بکشد تا چنین ابزارهایی روشن، کاملاً کالیبره و برای انجام مأموریت خود آماده شوند.

حسگر مذکور ۵۴.۵ دقیقه پس از پرتاب، آزاد شد و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، آلفا به زودی تمام اهداف خود را عملی می کند.

ماموریت مذکور کهFly the Lightning نام گرفته، چهارمین عملیات مداری شرکت فایرفلای و موشک ۲۹ متری آلفا بوده است.

موشک آلفا در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی طی یک پرواز آزمایشی رونمایی شد که اندکی پس از پرتاب شکست خورد. دومین تلاش برای پرتاب موشک در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی انجام شد و تا حدی موفقیت آمیز بود. طی این عملیات آلفا ۷ ماهواره به مدار زمین برد اما به ظاهر آنها را پایین تر از مدار تعیین شده رها کرد.

در سومین پرتاب که برای نیروی فضایی آمریکا انجام شد، آلفا ۲۷ ساعت پس از صدور دستور این سازمان به فضا رفت . محموله اصلی آن یک ماهواره بود که ماموریت آگاهی از حوزه فضایی را در ارتفاع مناسب انجام می داد.