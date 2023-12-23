به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدیار اسماعیلی رییس هیأت عامل صندوق ملی مسکن درباره کمکهای مالی صندوق ملی مسکن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سال جاری توسط این صندوق، توضیح داد: رقمی که از ابتدای امسال تاکنون به حوزه مسکن توسط صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم شهرهای جدید و برای تکمیل واحدهای مسکونی آن بخش و ۱,۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تکمیل واحدهای مسکونی استانهای کشور هزینه میشود.
رییس هیاتعامل صندوق ملی مسکن در خصوص بدهی بانکهایی که به تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن عمل نکردند چه میزان است و چه میزانی از این جریمهها به صندوق برگشته است؟، گفت: برای سال ۱۴۰۰ بدهی بانکها معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ نیز بدهی بانکها معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است که در مجموع پیشبینی جریمه بانکهای غیرمتعهد به بخش مسکن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است. پیگیر وصول بدهی بانکها هستیم و از وزارت اقتصاد میخواهیم تا در پیگیری این موضوع اهتمام داشتهباشد.
این مقام مسئول گفت: هم اینک و در یک سالگی صندوق، کنش صندوق در پروژههای لاینحل و از پیش گره خورده وزارت راه و شهرسازی مثبت بوده است و بسیاری از پروژههایی که سالها باقیمانده بود و وزارتخانه فرایندی برای حل مشکل مالی آن نداشت؛ هم اکنون بهکمک صندوق حل شده است و برخی از پروژههای مسکنی اولویتدار، تکمیل شده و واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار گرفته است.
وی درباره موجودی صندوق نیز توضیح داد: هماکنون موجودی صندوق ملی مسکن و تخصیصهای قطعی این صندوق معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار صندوق قرار دارد و میتواند در آینده به پروژهها و تکمیل آنها اختصاص پیدا میکند.
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