به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفتمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری سرو با عنوان کلی «فیلسوف فیزیک» به‌تازگی توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

نشریه سرو بخش‌هایی با عناوین یادمان، راویان، دیده‌بان، گفتمان، پرسمان، ترجمان و راهیان تشکیل شده و این‌شماره‌اش با سرمقاله‌ «فرهنگ و تفکر بسیج نیاز امروز، قدرت فردا» نوشته داوود عامری شروع می‌شود.

در بخش یادمان سرو در مصاحبه‌ای اختصاصی با فریدون عباسی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی تحت عنوان «شهید فخری زاده سلیمانی صنعت هسته‌ای بود» شخصیت علمی و مدیریتی این‌شهید بررسی شده و در ادامه یادداشت شفاهی نوشته محمد مهدی فخری زاده درباره سیر حکمی پدر با عنوان «اتحاد عقل و عاقل و معقول» آمده است.

گزارشی از چهارمین همایش ادبی فخر ایران و آئین رونمایی از خودروی دانشمند برجسته هسته‌ای کشور شهید دکتر محسن فخری زاده در حادثه تروریستی آبسرد از دیگر مطالب خواندنی این شماره از گفتمان سرو است.

در فصل گفتمان این شماره از نشریه سرو؛ ریشه‌های عملیات طوفان الاقصی در گفتگو با احسان کیانی کارشناس گروه سیاست خارجی اندیشکده راهبردی تبیین با عنوان «احیای مساله فلسطین» بررسی شده و در ادامه در گفت‌وگویی با محسن فایضی کارشناس مسائل فلسطین ریشه‌ها و تبعات عملیات طوفان الاقصی بررسی شده است.

در بخش پرسمان سرو، در گفت‌وگویی با سردار علیرضا افشار فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج؛ موضوع امنیت مرزها و حفظ تمامیت ارضی را تحت عنوان «اعتماد به مردم و اقوام؛ میراث بزرگ امام برای حفاظت از مرزها» بررسی شده و در ادامه یادداشت شفاهی نوشته جواد منصوری اولین فرمانده سپاه و پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی تحت عنوان «امام خمینی (ره) مانع از تجزیه ایران شد»؛ دیده بان سرو را خواندنی‌تر کرده است.

در ادامه این نشریه و در بخش‌های دیده بان، راهیان و راویان سرو به موضوعاتی همچون بررسی شعر دفاع مقدس در گفت‌وگو با دکتر محمدرضا سنگری، یادداشت شفاهی نوشته افشین علاء درباره شعر انقلاب اسلامی، آرمان فلسطین در کلام امام خمینی (ره)، بازخوانی چند فرمان امام خمینی (ره) برای حفظ شهرهای کردستان و خوزستان، پیام‌های امام (ره) برای دفاع از تمامیت ارضی ایران، روایتی از زندگی شهید شاهرخ ضرغام، بررسی عملیات ظفر آفرین طریق القدس، بررسی کارنامه نیروی دریایی ارتش در دفاع مقدس، نگاهی به عملیات مروارید، گفت‌وگو با سرهنگ جعفر مخلق آذر مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)، درنگی بر زندگی شهید هسته‌ای دکتر مجید شهریاری، نگاهی بر زندگی و کارنامه سیاسی رهبر انقلاب کوبا پرداخته شده است.