آغاز به‌ کار پروژه ارتباط روستایی رایتل در استان گلستان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روز گذشته اول دی ۱۴۰۲، مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباط روستایی استان گلستان با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وزیر، جمعی از مدیران کل استانی و منطقه‌ای و مدیران مناطق شرکت خدمات ارتباطی رایتل در محل کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان، برگزار شد.

در این مراسم که با هدف تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان گلستان برگزار شد، ۲ سایت ارتباط روستایی رایتل توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

با بهره‌برداری از این سایت‌ها، روستاهای توماچلرآلتین از توابع گمیشان و قلعه جیق از توابع آق‌قلا به اینترنت پرسرعت همراه رایتل دسترسی پیدا می‌کنند.

رئیس جمهوری در این مراسم با قدردانی از دست‌اندرکاران این زیرساخت مهم فناوری و ارتباطی کشور گفت: امروز همه بخش‌های زندگی ما متأثر و اساساً در بستر این فناوری و اینترنت قرار دارد، به شکلی که اگر این فضای ارتباطی نباشد، زندگی دچار اختلال می‌شود. امروز دسترسی به اینترنت پرسرعت فیبرنوری یک ضرورت است و خوشحالم که از اینجا اعلام کنم این زیرساخت برای اینترنت پرسرعت فیبرنوری در استان گلستان هم قابل بهره‌برداری است و امیدوارم دیگر استان‌ها نیز هرچه سریع‌تر از این امکان به طور کامل بهره‌مند شوند.

وزیر ارتباطات نیز با اشاره به اینکه دولت سیزدهم گام‌های بسیار بزرگی را در راستای برخورداری کشور از اینترنت پرسرعت برداشته، گفت: با اقداماتی که تاکنون توسط مجریان این پروژه صورت گرفته، هم اکنون آمار پوشش کشور برای استفاده مردم از اینترنت پرسرعت فیبر نوری، از ۵ میلیون مشترک عبور کرده است. با افتتاح این پروژه ملی، استان گلستان نخستین استان کشور به شمار می‌رود که همه ۳۷ شهر آن تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته است و از امروز بیش از یک میلیون نفر از جمعیت شهری این استان به سرعت‌های چند صدمگابیتی دسترسی پیدا می‌کنند.

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