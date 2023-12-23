به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حیدرنیا در شانزدهمین جشنواره «جوان سرباز حضرت علی اکبر (ع)» در سپاه استان البرز گفت: استفاده بهینه از ظرفیت و تخصص سربازان یکی از مهمترین اولویت‌های نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: در گذشته به سرباز نگاه ابزاری می‌شد در حالی که در نظام اسلامی مقوله سربازی ولایت و امام زمان (عج) مطرح بوده و به همین دلیل سربازی در نظام اسلامی امری مقدس و دارای اهمیت ویژه است.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به جایگاه رفیع سرباز در نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح کرد: حفظ حرمت و شأن سربازان ایران اسلامی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب و تمامی فرماندهان در نیروهای مسلح است.

سردار حیدرنیا با اشاره به اینکه سلامت روح و جسم سربازان از مهمترین دغدغه‌های نیروهای مسلح است، افزود: سربازان در این نظام مقدس فرزندان و هویت ما هستند و سلامت روحی و جسمی آنها دارای اهمیت ویژه ای است.

وی با تاکید بر ضرورت مهارت آموزی سربازان گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها و راهبردهای نیروهای مسلح جهت پربارسازی دوران مقدس سربازی، مقوله مهارت آموزی است که ارگان‌های مختلف نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته‌اند.

سردار حیدرنیا افزود: بستر اعطای گواهی دوره مهارتی و برخی حمایت‌های مادی جهت اشتغالزایی نیز به سربازان تعلق می‌گیرد. برخی معتقدند پس از گذراندن دوره خدمت سربازی، تأمین شغل، خانه و امکانات زندگی باید بستر تشکیل خانواده فراهم شود.

فرمانده سپاه استان البرز ادامه داد: در حالی که تأخیر در این زمینه جایز نیست و دوران خدمت سربازی نیز نباید مسبب تأخیر در امر مقدس ازدواج شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از سربازانی که اقدام به ازدواج و فرزندآوری در طول دوران خدمت می‌کنند، گفت: تشکیل خانواده موفقیت در زندگی را تسریع می‌کند و ما نیز در استان البرز از این امر پسندیده با ایجاد فرصت سربازی راحت تر برای سربازان متأهل و دارای فرزند، حمایت می‌کنیم.