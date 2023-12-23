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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۳۱

فرمانده سپاه استان البرز مطرح کرد؛

استفاده بهینه از ظرفیت سربازان یکی از اولویت‌های نیروهای مسلح

استفاده بهینه از ظرفیت سربازان یکی از اولویت‌های نیروهای مسلح

کرج- فرمانده سپاه استان البرز گفت: استفاده بهینه از ظرفیت و تخصص سربازان یکی از مهمترین اولویت‌های نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حیدرنیا در شانزدهمین جشنواره «جوان سرباز حضرت علی اکبر (ع)» در سپاه استان البرز گفت: استفاده بهینه از ظرفیت و تخصص سربازان یکی از مهمترین اولویت‌های نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: در گذشته به سرباز نگاه ابزاری می‌شد در حالی که در نظام اسلامی مقوله سربازی ولایت و امام زمان (عج) مطرح بوده و به همین دلیل سربازی در نظام اسلامی امری مقدس و دارای اهمیت ویژه است.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به جایگاه رفیع سرباز در نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح کرد: حفظ حرمت و شأن سربازان ایران اسلامی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب و تمامی فرماندهان در نیروهای مسلح است.

سردار حیدرنیا با اشاره به اینکه سلامت روح و جسم سربازان از مهمترین دغدغه‌های نیروهای مسلح است، افزود: سربازان در این نظام مقدس فرزندان و هویت ما هستند و سلامت روحی و جسمی آنها دارای اهمیت ویژه ای است.

وی با تاکید بر ضرورت مهارت آموزی سربازان گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها و راهبردهای نیروهای مسلح جهت پربارسازی دوران مقدس سربازی، مقوله مهارت آموزی است که ارگان‌های مختلف نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته‌اند.

سردار حیدرنیا افزود: بستر اعطای گواهی دوره مهارتی و برخی حمایت‌های مادی جهت اشتغالزایی نیز به سربازان تعلق می‌گیرد. برخی معتقدند پس از گذراندن دوره خدمت سربازی، تأمین شغل، خانه و امکانات زندگی باید بستر تشکیل خانواده فراهم شود.

فرمانده سپاه استان البرز ادامه داد: در حالی که تأخیر در این زمینه جایز نیست و دوران خدمت سربازی نیز نباید مسبب تأخیر در امر مقدس ازدواج شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از سربازانی که اقدام به ازدواج و فرزندآوری در طول دوران خدمت می‌کنند، گفت: تشکیل خانواده موفقیت در زندگی را تسریع می‌کند و ما نیز در استان البرز از این امر پسندیده با ایجاد فرصت سربازی راحت تر برای سربازان متأهل و دارای فرزند، حمایت می‌کنیم.

کد مطلب 5974349

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 0
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      توروخدا به غذای سربازان اهمیت بدهید بهترین خوراک ومیوه وشیر بدهید اگر به سربازان برسید انرژی داشته باشن خدمت خوب میکنن و هر سربازی تو شهر خودش بزارین تا در غربت دور از خانواده به راه بد نروند
    • ناشناس IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      6 0
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      جوانان امروز که یک مشت افراد ببچاره بدبخت دارای اینده نامعلوم..دست شون خالی افسرده هستتد دو سال از عمرشون رو هم باید در سربازی از دست دهند ننایندگان مجلس ی کاری کنید که این دو سال را به حداقل برسانید ه
    • IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      0 0
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      خیلی جالب سخن می گویند ولی درعمل هیچ سرباز درنهایت برده است دوسال عمر یک جوان تلف می‌شود برای چی فردی که دکترا گرفته چه نیازی به مهارت ساده دارد ؟یک فکراساسی بایستی برای جوانان کرد سربازی بایستی رسمی وحرفه ای گردد نه نوکری فردی که چهاریا ده سال در بهترین دانشگاهها تحصیل کرده اگر قراره بیکار بماند؟
    • IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
      0 0
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      امیداست ستاد کل نیروهای مسلح براساس نیازسنحی دقیق اجازه جذب وتقسیم وبکارگیری سربازرا به نیروهای انتظامی و نظامی و ...رابراساس تخصص و مهارت وتحصیلات را بدهد وبربکارگیری انها نظارت نمایند تا هم شان وشخصیت انها حفظ شود وهم استفاده بهینه از انها بشود طوری بکارگیری نشوند که از خدمت نمودن خودشان پشیمان

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