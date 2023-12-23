مهدی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان کشور در حالی امروز شنبه پایان یافت که کاراته‌کاهای دختر و پسر قمی ۴ مدال از این رقابت‌ها کسب کردند.

رئیس هیات کاراته استان قم افزود: مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان کشور در شهر خرم آباد برگزار شد و سه دانشجوی کاراته کا پسر استان قم موفق به کسب ۳ نشان ارزشمند شدند.

وی ادامه داد: فرید معصومی و حجت پاینده در اوزان منهای ۷۵ و ۸۴ کیلوگرم اول شدند و ۲ مدال طلا کسب کردند. وی ابراز کرد: همچنین علی وکیلی در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم به مقام دوم و مدال نقره رسید.

بیرانوند عنوان کرد: این سه کاراته کا از باشگاه کاراته انقلاب قم به مربیگری استاد غلامرضا دباغیان در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند.

وی گفت: پیش از برگزاری مسابقات بخش پسران، مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور برگزار شده بود و در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم حانیه محمدی از قم موفق به کسب عنوان سوم و نشان برنز شد.

رئیس هیات کاراته قم افزود: حانیه محمدی از شاگردان مریم اخویان عضو باشگاه کاراته ایثار قم است.