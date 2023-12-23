طرح نظارتی ویژه شب یلدا در خراسان شمالی به پایان رسید

کامران ملکی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در خراسان شمالی با تشکیل ۲۵ فقره پرونده به کار خود پایان داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در ادامه گفت: در مدت اجرای طرح نظارتی که از ۱۵ تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ادامه داشت، پرونده‌های متعددی تشکیل که طی این تاریخ تعداد ۵۴ اکیپ گشت مشترک اعزام و تعداد ۲۹۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی اعم از میوه فروشان، آجیل فروشان و قنادان انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: در طول طرح تعداد پرونده‌های وارده ۲۵ فقره بوده که ۲۳ فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور محکومیت ۶۱۲ میلیون و سیصد و نود و شش میلیون ریال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در پایان عنوان داشت: هم استانی‌های محترم می‌توانند در مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ و یا سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir اعلام تا در اسرع وقت بررسی و رسیدگی شود.