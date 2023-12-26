رییس پلیس امنیت عمومی فیروزآباد به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت رئیس پلیس امنیت عمومی فیروزآباد، مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات این حادثه را تشریح کرد.

برابر این اطلاعیه شامگاه دیشب دوشنبه ۴ دی ماه سرهنگ احسان بخشنده رئیس پلیس امنیت عمومی شهرستان فیروزآباد که در درگیری با شرور مسلح از ناحیه شکم مجروح شده بود پس از تحمل بیش از ۳ ماه درد و مجروحیت به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد و آسمانی شد.

در این اطلاعیه ضمن تسلیت شهادت این مدافع امنیت به خانواده داغدار وی، مردم ولایتمدار و فرهنگی استان فارس و همکاران وی در فراجا آمده است: پیکر پاک و مطهر این شهید گرانقدر روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در صحن مطهر شاهچراغ (ع) تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای حسین‌آباد از توابع بخش سیاخ دارنگون شیراز انتقال داده خواهد شد.

گفتنی است در پی رصد و نظارت صورت گرفته مشخص می‌شود شروری به هویت معلوم در بیست و ششم شهریورماه سال جاری در فضای مجازی اقدام به اوباش‌گری و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلانش و همچنین تهدید به قتل کامیون‌داران با اسلحه مبنی بر اینکه اعتصاب کنند، می‌کرد.

لذا مأموران انتظامی شهرستان فیروزآباد به سراکیپی شهید احسان بخشنده به همراه ۲ نفر از کارکنان ضمن هماهنگی قضائی به محل اختفا متهم واقع در روستای دهبرم در محور فیروزآباد - عسلویه اعزام شد، متهم که از حضور پلیس مطلع می‌شود در تاریکی شب و در انتهای کوچه پنهان و با سلاح کمری به سمت مأموران تیراندازی که منجر به مجروح شدن وی (احسان بخشنده) می‌شود.