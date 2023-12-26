به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسوم به انتقام جویان سایبری که از آغاز جنگ طوفان الاقصی بارها به زیرساخت‌های حیاتی رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و موجب اختلال در آن‌ها شده است، در جدیدترین اقدام خود ۲ نیروگاه رابین و اشکلون را از مدار خارج و موجب قطع برق سراسری در سرزمین‌های اشغالی شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز ضمن بازتاب این خبر در گزارش هایی عنوان کردند که ساکنان اسرائیل امشب آموختند عصر حجر چیست!

این در حالی است که گروه انتقام جویان سایبری دو روز پیش با انتشار پیامی در رسانه‌ خود وعده انجام عملیاتی گسترده را داده بودند.

همچنین این گروه به سران رژیم صهیونیستی هشدار دادن که بازی تازه شروع شده و اقدامات بعدی آنها در راه است.

این در حالی است که شرق برق رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای مدعی شده که قطعی برق سراسری در اراضی اشغالی ناشی از حمله سایبری نبوده و به دلیل یک اشتباه رخ داده است!