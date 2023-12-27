طرح نهضت ملی مسکن با کیفیت مناسب در استان ها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حیدری عصر چهارشنبه در بازدید از روند اجرای طرح‌های مسکن در آذربایجان‌غربی افزود: روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی با کیفیت مطلوبی طبق استانداردهای لازم در حال انجام است.

وی ادامه داد: کنترل‌های کیفی طرح‌های نهضت ملی مسکن طبق برنامه‌ریزی انجام شده در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود.

حیدری ادامه داد: ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن با کیفیت بسیار مناسب و همچنین مشارکت خود اعضا در حال انجام بوده که این روند بسیار قابل قبول است.

معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: به منظور ارتقای کیفیت ساخت، بازدید از روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار است و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

حیدری افزود: کیفیت تأسیسات ساختمانی بسیار حائز اهمیت است و در خصوص این موضوع، ترویج عرضه محصولات دارای گواهینامه فنی اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: مرکز تحقیقات در خصوص الحاق اراضی اطراف شهر به محدوده شهری بررسی‌های زیادی از جمله مسئله فرونشست زمین، گسل‌ها فعال و دیگر خطرات موجود را انجام می‌دهد و سپس نتیجه تحقیقات خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام می‌کند.

حیدری تاکید کرد: با اجرای این مساله روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی با کیفیت مناسب در سطح استان‌ها اجرایی می‌شود.