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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۴۲

مقاومت اسلامی عراق: پایگاه نظامی آمریکا را هدف قرار دادیم

مقاومت اسلامی عراق: پایگاه نظامی آمریکا را هدف قرار دادیم

مقاومت اسلامی عراق از عملیات جدید خود علیه یکی از پایگاه‌های آمریکا در شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق از سوی مقاومت اسلامی عراق هدف گرفته شد.

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل واقع در شمال عراق را با پهپاد هدف قرار داده است.

پیش از این نیز پایگاه نظامیان آمریکایی در استان الانبار عراق هدف حمله موشکی قرار گرفت. منابع خبری اعلام کردند که ۳ انفجار قوی در این تأسیسات نظامی آمریکا شنیده شده است. ساعاتی پیش از آن نیز، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده بود که رزمندگان مقاومت پایگاه اشغالگران آمریکایی در الشدادی سوریه را با شلیک موشک هدف قرار داده‌اند.

مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین و به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه آنها حمله‌ها به پایگاه‌های واشنگتن در منطقه را تشدید خواهد کرد.

کد مطلب 5978586

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