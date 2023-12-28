خرید اقساطی خودرو برای دارندگان «هنرکارت»/ توضیحات یک پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، حیدرمرادی مدیرعامل پروژه «هنرکارت» از مجموعه های وابسته به صندوق اعتباری هنر از اجرای طرح فروش اقساطی خودرو JAC J۴، ویژه اعضای صندوق اعتباری هنر و دارای هنرکارت خبر داد.

وی گفت: پس از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر گسترش خدمات ارایه شده به هنرمندان بر روی هنر کارت از جمله تسهیلات خرید خودرو و تاکید مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، با شرکت های مختلف خودرویی وارد مذاکره شدیم و در مرحله اول با یکی از این خودروسازان به توافق رسیدیم و تلاش داریم طی مذاکره با سایر خودرو سازان نیز ارایه تسهیلات ویژه برای هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان قرآن و عترت را فراهم کنیم.

مرادی با اشاره به اینکه در این طرح با همکاری شرکت خودروسازی مورد نظر، تسهیلات ویژه‌ای برای هنرمندان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: فروش خودرو JAC J۴ با اقساط ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۶ ماهه و ۴۸ ماهه و با نرخ بهره بسیار کم، از صفر تا ۱۲ درصد، انجام خواهد شد. این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح بسیار محدود است و افراد دارای «هنرکارت» تنها تا روز جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲ فرصت دارند تا درخواست خود را از طریق نشانی https://honarcard.com ثبت کنند.

مدیر عامل پروژه «هنرکارت» همچنین با اشاره به مزایای این طرح عنوان کرد: در طرح استثنایی فروش اقساطی خودرو JAC J۴ ویژه اصحاب فرهنگ و هنر، سعی شده تا جای ممکن شرایط خرید خودرو برای این عزیزان تسهیل شود. برای مثال، پیش پرداخت خرید خودرو بسیار کمتر از خرید از نمایندگی‌ها در نظر گرفته شده و کسانی که خرید اقساطی ۱۲ ماهه را انتخاب کنند، از پرداخت سود معاف هستند. همچنین، قیمت تمام‌شده خرید این خودرو نیز کمتر از نرخ بازار است.

مرادی درباره شرایط افرادی که می‌توانند در این طرح شرکت کنند، توضیح داد: این تسهیلات برای اعضای صندوق اعتباری هنر که دارای «هنرکارت» هستند، درنظر گرفته شده تا بتوانند به این ترتیب از اعتبار خود بهره ببرند. با این‌ وجود، خانواده‌های هنرمندان عزیز دارای «هنرکارت» نیز می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. در این صورت، درخواست اولیه برای خرید اقساطی خودرو JAC J۴ باید با نام و کد ملی فرد دارای «هنرکارت» ثبت شود و در مراحل بعدی، فرد دارای «هنرکارت» می‌تواند در یک معرفی‌نامه، متقاضی اصلی را به نمایندگی خودرو ارجاع دهد تا روند فروش خودرو به نام متقاضی اصلی ادامه یابد.

وی در پایان تأکید کرد که با توجه به تعداد محدود خودروها، اولویت با هنرمندانی است که زودتر درخواست خود را ثبت کنند.

«هنرکارت» یک کارت هویتی-بانکی منحصربه‌فرد برای هنرمندان و اعضای صندوق اعتباری هنر است. دارندگان «هنرکارت» می‌توانند از آن، هم به عنوان یک کارت شناسایی استفاده کنند و هم آن را به عنوان یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب به‌کار گیرند که قابل استفاده برای دریافت تمامی خدمات بانکی و انجام تراکنش‌هاست.

هنرمندان در رشته‌های هنری از جمله موسیقی، هنرهای نمایشی، سینمایی و رسانه‌های دیداری، هنرهای تجسمی (خوشنویسی، ‌ عکاسی، ‌ گرافیک) و همچنین روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان قرآن و عترت می‌توانند پس از عضویت در صندوق اعتباری هنر، برای دریافت «هنرکارت» اقدام کنند.

از جمله مزایای «هنرکارت» می‌توان به بهره‌مندی از بازگشت نقدی تا ۱/۵٪ به ازای هر خرید، بهره‌مندی از بازگشت نقدی تا ۱۰۰ درصد به ازای خرید از مراکز طرف قرارداد (بیش از ۱۶۰۰ مرکز در سراسر کشور)، برخورداری از تخفیف ویژه در استفاده از خدمات و محصولات مراکز طرف قرارداد، افزایش مزایا به ازای ارتقای سطح در باشگاه مشتریان، بهره‌مندی از تخفیف ها در رویدادهای خاص، بهره‌مندی از پروفایل اختصاصی برای خرید خدمات و محصولات مختلف و بررسی تراکنش‌ها، امتیازات و دیگر خدمات ارایه‌شده در «هنر کارت» اشاره کرد.