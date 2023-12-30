به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ضیاالدین آقاجان‌پور پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در محل مسجد روضه محمدیه با اشاره به اینکه در طول تاریخ دشمنی دشمنان با امامت و ولایت بوده نه با نماز، روزه، حج، قرآن و زکات اظهار کرد: امروز اگر در کشورهای اسلامی مردم مسلمان شبانه‌روز نماز و قرآن بخوانند، نظام سلطه با آن کاری ندارد؛ آن‌ها با دین اسلام و پیروانشان تا زمانی که برای منافع دولت‌های استکباری ضرر نداشته باشد، مسئله‌ای ندارند بلکه با اسلام علوی مخالف هستند زیرا این اسلام با سلطه‌گری اجانب مخالف است.

وی تصریح کرد: امروز وضعیت مردم مظلوم غزه را مشاهده می‌کنیم که بی‌رحمانه زنان و کودکان را قتل‌عام می‌کنند و کشورهای اسلامی و بیش از یک میلیارد جمعیت مسلمان اقدامی نکرده و دست روی دست گذاشته‌اند؛ چون در این کشورها، اسلام تحت نفوذ آمریکا و نظام سلطه قرار دارند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع کشور گفت: دشمنی نظام سلطه با ایران برای این است که ما شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است» داریم؛ چراکه این شعار در تعارض با منافع نظام سلطه است.

آقاجان‌پور با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‌های زیادی علیه ایران اسلامی صورت گرفت؛ اضافه کرد: این توطئه‌ها برای آن است که به ملت ایران فشار آورده تا آنان دست از آرمان‌های خود برداشته و به عقب برگردند.

وی یادآور شد: برخی راه کنار آمدن با نظام سلطه را سازش می‌دانند؛ تا کجا کنار بیاییم تا آن‌ها دست از سر ما بردارند؟ بر اساس آیات قرآن آن‌ها هرگز از ایران راضی نخواهند؛ تا زمانی که به‌طور کامل تسلیم خواسته‌های آنان شویم.

استاد حوزه علمیه افزود: در چنین شرایطی باید توجه داشته باشیم که اسلام و قرآن ناب و همچنین نهضت عاشورایی چه می‌گوید؛ بر این اساس به هیچ کشور و ملتی ظلم و ستم نمی‌کنیم؛ و زیر بار ظلم و ستم هم نمی‌رویم؛ حاکمیت ایران پیرو نهضت عاشورایی است.

وی با اشاره به سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یادآور شد: ما ملت امام حسینیم؛ ملت امام حسین زیر بار ظلم و ستم نمی‌رود و عزت خود را حفظ می‌کند.

آقاجان‌پور ادامه داد: امروز شعار ملت در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان این است که ما در سایه بصیرت و آگاهی هرگز و هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع شما نخواهیم شد و مقاومت و ایستادگی می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش علامه مصباح یزدی در جهاد تبیین و بصیرت افزایی، عنوان کرد: با بصیرت آگاهی می‌توان بر تمام توطئه‌های دشمنان فائق آمد؛ مردم در آزمون‌های مختلفی که برایشان به وجود آمد، درخشیدند. به‌عنوان نمونه در فتنه ۸۸ و در اغتشاشات سال قبل مردم به میدان آمده و بساط فتنه گران و فتنه جویان را جمع کردند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع کشور تأکید کرد: نمی‌توان نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه بی‌تفاوت باشیم؛ این بر همه فرض است که جهاد تبیین و امربه‌معروف و نهی از منکر را انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دشمن وارد خانه‌ها شده و تلاش می‌کند تا هویت دینی و اسلامی را از ما بگیرد، گفت: پیام حضرت زهرا (س) به ما عفت و حجاب است؛ نباید فریب تبلیغات دشمن را بخوریم.

آقاجان‌پور با اشاره به اینکه آزمون انتخابات، آزمون دیگری است که ملت ایران در پیش دارد، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند تا مردم در انتخابات حضور کمرنگی داشته باشند تا بگویند مردم پای انقلاب و نظامشان نیستند. ما در کشور مشکل داریم؛ به تعبیر مقام معظم رهبری اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم، باید مجلس قوی و نمایندگانی صالح را برگزینیم تا این افراد بتوانند مشکلات کشور را حل کنند.

وی تأکید کرد: ما با دشمنی دشمنان و تحریم آنان مواجه هستیم؛ باید در صحنه باشیم و از نظام و کشور خود دفاع کنیم؛ تک‌تک رأی‌هایی که می‌دهیم، به‌مانند اقامه نماز واجب است؛ چراکه سبب حفظ نظام خواهد شد؛ ان‌شاءالله حضور پر شور مردم را در روز انتخابات مشاهده خواهیم کرد.