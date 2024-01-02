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کد مطلب 5983806
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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱:۲۰

حال‌وهوای فرودگاه بغداد در شب سالگرد شهید سلیمانی

حال‌وهوای فرودگاه بغداد در شب سالگرد شهید سلیمانی

تصاویری از فرودگاه بغداد در شب سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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