دریافت 2 MB کد مطلب 5983806 https://mehrnews.com/x33Sdw ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱:۲۰ کد مطلب 5983806 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱:۲۰ حالوهوای فرودگاه بغداد در شب سالگرد شهید سلیمانی تصاویری از فرودگاه بغداد در شب سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شورسلیمانی غوغا می کند/ ما ملت امام حسینیم مراسم گرامیداشت شهدای ۱۲ دیماه در سعدآباد برگزار شد نخستین واکنش انصارالله به ترور رهبر حماس در بیروت برچسبها قاسم سلیمانی شهید سلیمانی فرودگاه بغداد عراق
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