مراسم گرامیداشت شهدای ۱۲ دیماه در سعدآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه سعدآباد سه شنبه شب در این مراسم با تقدیر از عوامل دست اندکار این مراسم، شهدای ۱۲ دیماه ۱۳۵۷ سعدآباد را نشان از روحیه ظلم ستیز مردم شهر سعدآباد عنوان و اظهار داشت: تقدیم ۳ شهید و ده‌ها جانباز در یک روز در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح استان بی سابقه و این واقعه نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ مردم این شهر است که این افتخار و دیگر مبارزات دهه‌های قبل مردم قابل تحسین و شگفت انگیز است.

حجت الاسلام شهبازی اطاعت پذیری مردم سعدآباد با حضرت امام (ره) و احساس تعهد در مقابل تجاوز صدام جنایتکار را باعث تقدیم شهید از سعدآباد و روستای آلیوسفی دوران دفاع مقدس را از جمله کارنامه افتخار آمیز برشمرد که می‌تواند الگوی بسیار مؤثر جهت استفاده نسل جوان تبیین و مورد استفاده جهت تعهد به نظام، اطاعت از رهبری و مبارزه با متجاوزین قرار بگیرد.

یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در این مراسم با بیان شاخصه‌های ممتاز و منحصر به فرد شهید سلیمانی در طول مبارزات برون مرزی با داعش و دیگر عوامل استکبار گفت: اطاعت محض از رهبری انقلاب، خدا باوری، ظلم ستیزی، خود باوری همراه با تهذیب نفس، شجاعت، استفاده از راهبردهای نظامی به ویژه ابتکارات فردی بالقوه به بالفعل، دشمن شناسی همراه با سازش ناپذیری و اشراف کامل بر معادلات متجاوزین در میدان عمل و در نهایت مبارزه تا به انحطاط کشیدن داعشیان و دیگر حامیان آنها بخشی از شاخصه‌های منحصر به فرد شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

حاج ایاد برام زاده افزود: شهید سلیمانی علی رغم پیشنهادات آمریکا و فرماندهان نظامی آنها در عراق حتی حاضر نشد در پایین‌ترین سطح نسبت به در خواست آنها اهمیت قائل و یا به گفتگو با آنها بپردازد.

سردار برام زاده پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مقابل رژیم شاهنشاهی را بخاطر گرسنگی و مطامع دنیوی مردم، مردود و صرفأ جهت رهایی از دیکتاتوری و رسیدن به آزادی و حاکمیت دین اسلام دانستند و در ادامه خاطر نشان کرد: در زمان رژیم گذشته تصمیم بر این بود که مذهب بهائیت را در کشور نهادینه و در نهایت ایران را پایتخت بهایی‌ها در جهان بشناسند.

وی در ادامه ضمن بیان ضعف علمی و ورزشی در بین قشر دختران و زنان در رژیم گذشته گفت: در آن ایام در سطح کشور هیچ دختری حق حضور در مسابقات جهانی را نداشته و هیچ خانمی به عنوان پزشک در سطح ایران وجود نداشت ولی با پیروزی انقلاب اسلامی کرامت زنان به هویت واقعی رجوع و در حال حاضر مردم شاهد حضور وسیع زنان در مجامع علمی و ورزشی هستند به طوری که پزشک خانم و تعالی زنان در تمام عرصه‌ها با حفظ کرامت زنانه آنها قابل قیاس با دیگر کشورها نیست.

در ادامه این یادواره اجرای سرود دسته جمعی توسط نوجوانان، مداحی و در ادامه با اهدا لوح تقدیر به خانواده‌های شهدا ۱۲ دی ۵۷ سعدآباد و دیگر شهدای دوران دفاع مقدس مراسم یادواره خاتمه یافت.