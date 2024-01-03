بارش باران و رعد و برق در ۲۰ استان‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ اعلام کرده است: بارش باران، در نواحی گرمسیر رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و کولاک پنج‌شنبه (۱۴ دی‌ماه) در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، نیمه جنوبی خراسان رضوی، جنوب و ارتفاعات کرمان و نوار غربی آذربایجان غربی، جمعه (۱۵ دی‌ماه) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، نیمه غربی کرمانشاه، زنجان و ارتفاعات قزوین و شنبه (۱۶ دی‌ماه) در اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، البرز، قزوین و شمال استان‌های همدان، مرکزی، تهران و سمنان پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، احتمال سقوط بهمن در ارتفاعات البرز و شمال‌غرب، احتمال مسدود شدن راه‌های ارتباطی روستایی در نواحی کوهستانی و مناطقی با اقلیم سرد، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در نیمه‌ی شرقی-جنوبی، احتمال آب‌گرفتگی معابر و احتمال آسیب به محصولات، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی توصیه کرد: آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌ها و مناطق سردسیر، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها، اجتناب از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، محدودیت در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، عدم دپوی محصولات کشاورزی در فضای باز و انتقال ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی به مکان‌های مسقف مد نظر قرار گیرد.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ دیگری آورده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ متر مناطق دور از سواحل طی چهارشنبه و پنج‌شنبه (۱۳ و ۱۴ دی‌ماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران و مناطق دور از ساحل استان‌های گیلان و گلستان در دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

در این وضعیت جوی خطر غرق شدن شناگران و آسیب به تورهای صیادی، احتمال آسیب شناورهای سبک و تفریحی و اختلال در فعالیت‌های ساحلی و فراساحل وجود دارد و سازمان هواشناسی نسبت به منع شنا و غواصی، منع فعالیت‌های شیلاتی، محدودیت در تردد شناورهای سبک و تفریحی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحلی توصیه می‌کند.