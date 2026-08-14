https://mehrnews.com/x3cNKw ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6916619 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ حماسه مردم رشت در میدان به شب صد و شصت و هفتم رسید رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در میدان در شب صدو شصت و هفتم را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6916619 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت اجتماع مردم رشت در صد و شصت و چهارمین قرار شبانه یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان روایت مهر از صد و شصت و چهارمین شب حضور میدانی مردم آستانه در تجمعات صد و هفتادمین قرار شبانه مردم رشت در میدان روایت مهر از صد و شصت و سه شب حضور میدانی رشتوندان در تجمعات موج صد و هفتاد و یکم تجمع مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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